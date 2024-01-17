إصابة نجم منتخب المغرب بالتهاب في غشاء القلب

(MENAFN
- Al-Bayan)
تطرّق وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، إلى أحدث تطورات الحالة الصحية لنصير مزراوي، الظهير الأيمن.
وكانت الأسابيع القليلة الماضية قد شهدت اكتشاف إصابة مزراوي بالتهابٍ بسيطٍ في غشاء القلب من خلال فحصٍ طبيٍ أجراه في ناديه بايرن ميونخ الألماني.
ويستعد المنتخب المغربي حاليا لتدشين مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حيث ستجمع أولى جولات دور المجموعات بينه وبين تنزانيا.
وقال الركراكي، "فيما يتعلق بمزراوي، فقد تحدّثنا منذ البداية عن إصابته على مستوى عضلة الفخذ".
وأكد الركراكي على أن صاحب المباريات الدولية الـ27 والهدفين الدوليين بشعار المنتخب المغربي يخضع للعلاج في الوقت الراهن.
واعترف الرجل الأربعيني، "إن مرضه مؤخرا (بالتهاب غشاء القلب) تسبب في تأخير عملية العلاج (من إصابة الفخذ)".
وأكمل الركراكي، "كنا ندرك بأنه (مرزاوي) سيغيب عن الجولة الأولى، فسننظر لاحقا في إمكانية مشاركته في مباراتي الجولة الثانية والثالثة".
وعن بقية الغيابات في صفوف أسود الأطلس، اكتفى المدرب فرنسي المولد بالقول، "ثمة بعض الشكوك في مركزين أو ثلاثة بداعي الإصابات".
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN17012024000110011019ID1107732841
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.