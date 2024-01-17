Wednesday, 17 January 2024 05:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة نجم منتخب المغرب بالتهاب في غشاء القلب

1/17/2024 8:01:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تطرّق وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، إلى أحدث تطورات الحالة الصحية لنصير مزراوي، الظهير الأيمن.

وكانت الأسابيع القليلة الماضية قد شهدت اكتشاف إصابة مزراوي بالتهابٍ بسيطٍ في غشاء القلب من خلال فحصٍ طبيٍ أجراه في ناديه بايرن ميونخ الألماني.

ويستعد المنتخب المغربي حاليا لتدشين مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حيث ستجمع أولى جولات دور المجموعات بينه وبين تنزانيا.

وقال الركراكي، "فيما يتعلق بمزراوي، فقد تحدّثنا منذ البداية عن إصابته على مستوى عضلة الفخذ".

وأكد الركراكي على أن صاحب المباريات الدولية الـ27 والهدفين الدوليين بشعار المنتخب المغربي يخضع للعلاج في الوقت الراهن.

واعترف الرجل الأربعيني، "إن مرضه مؤخرا (بالتهاب غشاء القلب) تسبب في تأخير عملية العلاج (من إصابة الفخذ)".

وأكمل الركراكي، "كنا ندرك بأنه (مرزاوي) سيغيب عن الجولة الأولى، فسننظر لاحقا في إمكانية مشاركته في مباراتي الجولة الثانية والثالثة".

وعن بقية الغيابات في صفوف أسود الأطلس، اكتفى المدرب فرنسي المولد بالقول، "ثمة بعض الشكوك في مركزين أو ثلاثة بداعي الإصابات".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN17012024000110011019ID1107732841

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث