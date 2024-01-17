إصابة نجم منتخب المغرب بالتهاب في غشاء القلب

تطرّق وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، إلى أحدث تطورات الحالة الصحية لنصير مزراوي، الظهير الأيمن.

وكانت الأسابيع القليلة الماضية قد شهدت اكتشاف إصابة مزراوي بالتهابٍ بسيطٍ في غشاء القلب من خلال فحصٍ طبيٍ أجراه في ناديه بايرن ميونخ الألماني.

ويستعد المنتخب المغربي حاليا لتدشين مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حيث ستجمع أولى جولات دور المجموعات بينه وبين تنزانيا.

وقال الركراكي، "فيما يتعلق بمزراوي، فقد تحدّثنا منذ البداية عن إصابته على مستوى عضلة الفخذ".

وأكد الركراكي على أن صاحب المباريات الدولية الـ27 والهدفين الدوليين بشعار المنتخب المغربي يخضع للعلاج في الوقت الراهن.

واعترف الرجل الأربعيني، "إن مرضه مؤخرا (بالتهاب غشاء القلب) تسبب في تأخير عملية العلاج (من إصابة الفخذ)".

وأكمل الركراكي، "كنا ندرك بأنه (مرزاوي) سيغيب عن الجولة الأولى، فسننظر لاحقا في إمكانية مشاركته في مباراتي الجولة الثانية والثالثة".

وعن بقية الغيابات في صفوف أسود الأطلس، اكتفى المدرب فرنسي المولد بالقول، "ثمة بعض الشكوك في مركزين أو ثلاثة بداعي الإصابات".

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