«أوبك» تبقي توقعات زيادة الطلب النفط في العام 2024 وترتفع أكثر في 2025

توقعت منظمة «أوبك» ارتفاع الطلب العالمي على نفطها خلال 2024 بمقدار 800 ألف برميل يومياً مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 28.5 مليون برميل يومياً، بدعم من نمو الاقتصاد العالمي، مستبعدة أن تؤدي التطورات السياسية والجيوسياسية إلى تغيير كبير وملموس في زخم النمو.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري الذي أصدرته الأربعاء، إنه بناء على التوقعات الأولية للطلب العالمي على النفط وتوقعات المعروض من خارج دول «أوبك» لعام 2025، فإنه يُتوقع أن يواصل الطلب على خام المنظمة ارتفاعه بمقدار 500 ألف برميل يومياً في العام المقبل، ليصل إلى 29 مليون برميل يومياً.

المنظمة أبقت في تقريرها على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 عند 2.2 مليون برميل يومياً، مشيرة إلى أن التقارير الاقتصادية الحديثة تؤكد استمرار تحسن زخم النمو في الاقتصاد العالمي.

وفي المقابل، خفضت المنظمة توقعاتها لزيادة المعروض من خارج «أوبك» في 2024 لتبلغ 1.3 مليون برميل يومياً، انخفاضاً من 1.8 مليون برميل يومياً في توقعاتها الشهر الماضي.

وقالت «أوبك» إن توقعات نمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري لا تزال عند 2.6%، دون تغيير عن تقييم الشهر السابق. لكن المنظمة رفعت تقديراتها لهذا النمو في 2025 بشكل طفيف ليصل إلى 2.8%، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه الإيجابي يتماشى مع التوقعات بأن معدلات التضخم ستواصل الانخفاض طوال العام الجاري وحتى العام المقبل، لا سيما في الاقتصادات الكبرى، في وقت يُتوقع أن تشهد هذه الاقتصادات تحولاً في السياسات النقدية التيسيرية بشكل متزايد خلال النصف الثاني من 2024 وطوال عام 2025، بعد أن تبلغ أسعار الفائدة الأساسية ذروتها في النصف الأول من العام الجاري.

يذكر أن أسعار النفط العالمية شهدت تقلبات لافتة خلال الفترة الأخيرة على خلفية التوترات في المنطقة، لا سيما توترات البحر الأحمر.

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