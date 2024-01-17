عض مضيفة.. زومبي على متن طائرة يابانية متجهة لأمريكا

اضطرت طائرة تابعة لشركة الطيران اليابانية "أول نيبور إيروايز" كانت متجهة إلى الولايات المتحدة إلى أن تعود أدراجها للهبوط في طوكيو بعدما عضّ راكب مخمور مضيفة طيران، على ما أعلنت الشركة الأربعاء.

وأوضح ناطق باسم الشركة لوكالة فرانس برس أن الراكب الذي ذكرت وسائل إعلام أنه أمريكي في الخامسة الخمسين، عمَدَ إلى عضّ ذراع مضيفة من أعضاء الطاقم، مسبباً لها جروحاً طفيفة، مشيراً إلى أنه كان "ثملاً كلياً".

ودفع الحادث قائد الطائرة التي كانت تحمل 159 مسافراً، إلى الاستدارة فوق المحيط الهادئ، وعاد بها باتجاه مطار هانيدا في العاصمة اليابانية، حيث سُلِّم الراكب إلى الشرطة، بحسب الوكالة.

وأفادت محطة "تي بي إس" اليابانية بأن الراكب الموقوف أكّد للمحققين أنه "لا يتذكر" إطلاقاً ما أقدم عليه.

وعلّق عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي على الحادثة، مشبّهين العضّة بـ"المشهد الأول من فيلم عن الموتى الأحياء".