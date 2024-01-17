قنص وقتل جنود صهاينة من مسافة صفر .. القسام تعلن عن عدة عمليات

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- Khaberni) خبرني - اعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام ، عصر الاربعاء ، عن تدمير 6 دبابات صهيونية من نوع ميركفاه وناقلة جند إضافة إلى تنفيذ مهمة مشتركة مع سرايا القدس دمروا خلالها جرافة صهيونية بعبوة مضادة للدروع في مخيم المغازي وسط قطاع غزة
وكما اكدت قنص 4 جنود صهاينة تحصنوا داخل أحد المنازل واستهداف قوة خاصة من 7 جنود بقذيفة TBG والاجهاز عليها من مسافة صفر .
كما اضافت انها فجرت عبوة مضادة للأفراد "رعدية" بمجموعة أخرى تحصنت داخل مسجد ثم أجهزت عليها، .
وقالت الكتائب انها دكت تجمعات العدو في محاور التوغل بعدد كبير من قذائف الهاون من العيار الثقيل
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