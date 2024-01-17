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قنص وقتل جنود صهاينة من مسافة صفر .. القسام تعلن عن عدة عمليات

1/17/2024 8:01:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام ، عصر الاربعاء ، عن تدمير 6 دبابات صهيونية من نوع ميركفاه وناقلة جند إضافة إلى تنفيذ مهمة مشتركة مع سرايا القدس دمروا خلالها جرافة صهيونية بعبوة مضادة للدروع في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

وكما اكدت قنص 4 جنود صهاينة تحصنوا داخل أحد المنازل واستهداف قوة خاصة من 7 جنود بقذيفة TBG والاجهاز عليها من مسافة صفر .

كما اضافت انها فجرت عبوة مضادة للأفراد "رعدية" بمجموعة أخرى تحصنت داخل مسجد ثم أجهزت عليها، .

وقالت الكتائب انها دكت تجمعات العدو في محاور التوغل بعدد كبير من قذائف الهاون من العيار الثقيل

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