إزالة اعتداءات على شارع في جرش

MENAFN - Khaberni) خبرني - أزالت لجنة السلامة العامة في محافظة جرش الاعتداءات على شارع رئيسي في منطقة ساكب غربي المحافظة، وفق مساعد محافظ جرش للسلامة العامة نضال حجازين، الأربعاء.

وقال حجازين

إن اللجنة ترافقها قوة أمنية وكوادر من بلدية المعراض ومديرية الزراعة وشركة الكهرباء - مكتب جرش، قامت بـ "إزالة قرابة 8 أكشاك وأغصان شجر تؤثر على أسلاك الكهرباء معتدية على الشارع الرئيسي"، وذلك في تصريح للمملكة.

وأضاف أن عددا من الأشخاص "اعتدوا أيضا على مظلات تابعة لقطاع النقل البري وحولوها إلى بسطات لبيع الخضار والفواكه"، مبينا أن "الأكشاك تقع على سور مدرسة ساكب للبنين وحي سكني".

حجازين أوضح أن "الأكشاك كانت على مدخل المدرسة وتعيق وصول الطلبة إلى مدرستهم"، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن "الطلبة لم يكن باستطاعتهم استخدام الرصيف لوجود الأكشاك عليه".

وأشار إلى أن محافظ جرش فراس فاعور شكل لجنة برئاسة مساعد المحافظ لشؤون السلامة العامة وعضوية الأجهزة الأمنية وزراعة جرش وبلدية المعراض وشركة الكهرباء لإزالة الاعتداءات.

وتحدث عن "توقيع مالكي الأكشاك على كفالات عدلية وذلك لضمان عدم إنشاء أكشاك أو بسطات على رصيف المشاة أو الاعتداء على الطرق"، لافتا النظر إلى "توجيه مخالفات سابقة لهم لإزالة الاعتداءات".