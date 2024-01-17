إزالة اعتداءات على شارع في جرش

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- Khaberni) خبرني - أزالت لجنة السلامة العامة في محافظة جرش الاعتداءات على شارع رئيسي في منطقة ساكب غربي المحافظة، وفق مساعد محافظ جرش للسلامة العامة نضال حجازين، الأربعاء.
وقال حجازين
إن اللجنة ترافقها قوة أمنية وكوادر من بلدية المعراض ومديرية الزراعة وشركة الكهرباء - مكتب جرش، قامت بـ "إزالة قرابة 8 أكشاك وأغصان شجر تؤثر على أسلاك الكهرباء معتدية على الشارع الرئيسي"، وذلك في تصريح للمملكة.
وأضاف أن عددا من الأشخاص "اعتدوا أيضا على مظلات تابعة لقطاع النقل البري وحولوها إلى بسطات لبيع الخضار والفواكه"، مبينا أن "الأكشاك تقع على سور مدرسة ساكب للبنين وحي سكني".
حجازين أوضح أن "الأكشاك كانت على مدخل المدرسة وتعيق وصول الطلبة إلى مدرستهم"، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن "الطلبة لم يكن باستطاعتهم استخدام الرصيف لوجود الأكشاك عليه".
وأشار إلى أن محافظ جرش فراس فاعور شكل لجنة برئاسة مساعد المحافظ لشؤون السلامة العامة وعضوية الأجهزة الأمنية وزراعة جرش وبلدية المعراض وشركة الكهرباء لإزالة الاعتداءات.
وتحدث عن "توقيع مالكي الأكشاك على كفالات عدلية وذلك لضمان عدم إنشاء أكشاك أو بسطات على رصيف المشاة أو الاعتداء على الطرق"، لافتا النظر إلى "توجيه مخالفات سابقة لهم لإزالة الاعتداءات".
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