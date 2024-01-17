هكذا اخترقت حماس بعملية نوعية شاطئ زيكيم صباح 7 أكتوبر

MENAFN - Khaberni) خبرني - نشرت القناة "12" الإسرائيلية، وثائق جديدة تُنشر للمرة الأولى توثق لحظات اقتحام مقاتلي "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" شواطئ زيكيم جنوب عسقلان في عملية نوعية صبيحة السابع من تشرين الأول الماضي

وقالت القناة، إنه في تمام الساعة السادسة صباحا من السابع من تشرين الأول، بدأت قوة الكوماندوز البحرية التابعة لحماس تنزل بالزوارق المطاطية إلى البحر على ساحل غزة، لتبدأ هجومها على شواطئ مستوطنة زيكيم الإسرائيلية، التي تضم قاعدة عسكرية تحمل الاسم ذاته

وأضافت أن سبعة زوارق كوماندوز انطلقت نحو باتجاه شاطئ زيكيم، قبل أن يرسو القارب الفلسطيني الأول في الساعة 6:45 صباحا بالتوقيت المحلي

وأظهرت المقاطع المصورة لحظات اشتباك مقاتلي المقاومة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي

ووفقا للقناة الإسرائيلية، فإنه يمكن في هذه المرحلة رؤية نيران المدافع الرشاشة للسفن البحرية الإسرائيلية على الساحل، والتي بدأت بالالتحام مع مقاتلي المقاومة، قبل أن "تتمكن إصابة وتدمير 5 قوارب من أصل 7"، على حد قول القناة

ولفتت إلى أن المقاطع المصورة تظهر احتراق إحدى القوارب التابعة للمقاومة، وأشارت إلى أن حوالي 8 من مقاتلي "القسام" تمكنوا من مداهمة الشاطئ وقتل 19 إسرائيليا بينهم جنود

وقالت القناة الإسرائيلية، إن المعارك استمرت لعدة ساعات حينها، كما اضطر الاحتلال إلى إرسال قوات خاصة إلى المنطقة، مشيرة إلى أن بحرية الاحتلال لم تكن على أهبة الاستعداد لمواجهة زوارق المقاومة الفلسطينية

كما أنها أشارت إلى أن الزوارق الفلسطيني التي تمكن جيش الاحتلال من إغراقها كان من المفترض أن ترسو في منطقة كاتسا وعسقلان، معتبرة أنه "لا يمكن للمرء أن يتخيل ماذا كان سيحدث لو نجح ذلك".



