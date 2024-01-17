360 شهيدا بالضفة والقدس منذ 7 أكتوبر

360 شهيدا بالضفة والقدس منذ 7 أكتوبر
التاريخ
1/17/2024 7:27:24 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة الشهداء برصاص الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى 360.
وأضافت أن الحصيلة منذ بداية العام ارتفعت إلى 41 في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
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