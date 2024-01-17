Wednesday, 17 January 2024 05:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


360 شهيدا بالضفة والقدس منذ 7 أكتوبر

1/17/2024 7:27:24 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة الشهداء برصاص الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى 360.

وأضافت أن الحصيلة منذ بداية العام ارتفعت إلى 41 في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

MENAFN17012024000151011027ID1107732736

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث