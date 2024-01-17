ابو مرزوق: مقابل كل علبة دواء للمختطفين ألف علبة لسكان غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال المسؤول الكبير في حركة حماس موسى أبو مرزوق، اليوم (الأربعاء)، إن اتفاق نقل الأدوية للاسرى الاسىرائيليين بوساطة قطرية وفرنسا ينص على أنه مقابل كل علبة دواء سيتم نقل ألف علبة دواء للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف ابو مرزوق على حسابه "اكس"، أنه تم الاتفاق على عدم قيام الجيش الإسرائيلي بتفتيش شحنات الأدوية الواردة. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم تفتيش الشحنة، بشكل غير عادي ولأول مرة في الحرب

واوضح أبو مرزوق أن "فرنسا طلبت توريد الأدوية إلى غزة لكننا رفضنا لعدم ثقتنا بها، بسبب موقفها الداعم لإسرائيل والوقوف ضد "تطلعات شعبنا".

واضاف "نحن الذين طلبنا من إخواننا في قطر توريد الأدوية لثقتنا بها، وقد وافقوا بكل امتنان".

وقال إن الاتفاق ينص على زيادة ادخال الغذاء والمساعدات للقطاع، وأن الصليب الأحمر سيوفر الأدوية في أربعة مستشفيات في جميع أنحاء القطاع.

وأضاف "نحن من حدد الكمية والوسيط وآلية التوزيع وإيصال الدواء إلى شمال غزة رغم الحظر والرفض الإسرائيلي منذ 100 يوم".

ومن المنتظر أن يدخل اتفاق نقل الأدوية للاسرى الاسرائيليين وقطاع غزة حيز التنفيذ اليوم. وهبطت صباح اليوم طائرة نقل تابعة للقوات الجوية القطرية تحمل أدوية ومساعدات في مطار العريش بشمال سيناء، ومن المنتظر أن تصل اليوم أيضا طائرة قطرية أخرى إلى العريش. وبموجب الاتفاق، سيتم نقل المخدرات من سيناء إلى غزة.

وبحسب الإعلان القطري، فقد تم الاتفاق على إدخال الأدوية وشاحنات المساعدات إلى سكان غزة مقابل تسليم الأدوية للاسرى الاسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء، أمس، إن الأدوية الخاصة بالاسرى الاسرائيليين تم شراؤها في فرنسا، بحسب قائمة تم إعدادها في إسرائيل حسب الاحتياجات الطبية لهم.