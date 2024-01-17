آيفون ينتزع من سامسونغ صدارة مبيعات الهواتف الذكية في 2023

تفوقت "آبل" على منافستها "سامسونع" في مبيعات الهواتف الذكية في عام 2023، وفقاً لشركة الأبحاث المتخصصة "آي دي سي" التي رأت في ذلك "تحولاً في السلطة في قمة أكبر سوق للإلكترونيات الاستهلاكية".

وأشار خبراء "آي دي سي" في بيان نُشر الاثنين إلى أن "المرة الأخيرة التي احتلت فيها شركة أخرى غير سامسونغ المركز الأول في سوق الهواتف الذكية كانت عام 2010".

وباعت المجموعة التي يقع مقرها في كاليفورنيا أكثر من 234 مليون جهاز "آي فون" العام الفائت، ما جعل حصتها من السوق العالمية 20,1 في المئة.

ولاحظت مديرة الأبحاث نبيلة بوبال أن "آبل" تستحوذ للمرة الأولى على الحصة الأكبر من هذه السوق، وأنها "الوحيدة من الشركات التي احتلت في المراكز الثلاثة الأولى حققت نمواً سنوياً إيجابياً" بنسبة 3,7 في المئة.

ورأت أن "أبل" حققت هذا الإنجاز رغم مواجهتها "تحديات تنظيمية متزايدة ومنافسة متجددة من شركة هواوي في الصين التي تُعدّ أكبر أسواقها".

واعتبرت أن "نجاح +آبل+ المتواصل (...) يعود بدرجة كبيرة إلى الاتجاه المتزايد نحو الأجهزة العالية النوعية التي باتت تمثّل أكثر من 20 في المئة من السوق، وإلى كثافة عروض استبدال الهواتف القديمة، وخطط التمويل من دون فوائد".

وحلّت "سامسونغ" في المركز الثاني، إّذ بلغت مبيعات أجهزنها أكثر من 226 مليوناً، أي بتراجع 13,6 في المئة، ما جعل حصتها من السوق 19,4% في المئة.

ومن المقرر أن تعلن الشركة الكورية الجنوبية العملاقة الأربعاء في سان خوسيه في منطقة سيليكون فالي الأميركية عن هواتف ذكية جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو موضوع نادراً ما تتناوله "آبل" خلال مؤتمراتها، رغم الاهتمام الكبير بهذه التقنيات.

وقال نائب رئيس القسم المخصص لسوق الذكاء الاصطناعي في "آي دي سي" راين ريث إن التنافس فيها "على أشدّه".

ويأتي تصدّر "آبل" في سياق انخفاض المبيعات العالمية للهواتف الذكية بنسبة 3,2 في المئة عام 2023، لتبلغ 1,17 مليار جهاز، وهو "أدنى حجم سنوي خلال عقد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الصعوبات الناجمة عن وضع الاقتصاد الكليّ"، بحسب "آي دي سي".

إلا أن الشركة توقعت تسجيل انتعاش سنة 2024، إذ بلغ النموّ 8,5 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023.