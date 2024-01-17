تراجع أسهم أوروبا بعد تصريحات المركزي الأوروبي وبيانات النمو الصيني

بدأت الأسهم الأوروبية جلسة تداول الأربعاء على انخفاض حاد، بعدما قللت تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي من توقعات خفض أسعار الفائدة، كما أثرت البيانات الاقتصادية الصينية التي جاء أقل من المتوقع على معنويات الأسواق.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 في المئة خلال التداولات، مسجلاً أدنى مستوياته في أكثر من شهر.

وقالت رئيسة المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في أحدث تصريح يصدر عن صناع السياسات، إن البنك في طريقه الصحيح لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف عند اثنين في المئة، في حين قال رئيس البنك المركزي الهولندي كلاس كنوت، إن الأسواق تتعجل في رهاناتها على خفض أسعار الفائدة.

وأجّل المتعاملون توقعات خفض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس إلى أبريل من مارس.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن معدل النمو الاقتصادي الصيني في الربع الأخير من العام الماضي، جاء أقل من توقعات السوق، ما زاد من العزوف عن المخاطرة في شراء الأسهم.

وانخفضت أسهم إل.في.إم.إتش وكرينج للسلع الفاخرة، المنكشفين على السوق الصينية 1.6 و2.0 في المئة على التوالي.

ومن بين الأسهم الرئيسة الأخرى التي شهدت تحركات كبيرة، ارتفع سهم وورلد لاين 2.6 في المئة، بعد أن ذكرت رويترز أن مجموعة المدفوعات تراجع خيارات لطمأنة المساهمين، وتجنب عملية استحواذ.

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