ارتفاع الطلب على الشحن الجوي وسط توترات البحر الأحمر

تقول شركات الخدمات اللوجستية إن هناك ارتفاعاً في عدد شركات الصناعات التحويلية التي تسعى إلى نقل منتجاتها جواً في الأسابيع القليلة المقبلة، بعدما أجبرتها الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر على البحث عن طرق بديلة، في تحول قد يستفيد منه قطاع الشحن الجوي الذي يعاني ضعف الطلب عقب جائحة كوفيد-19 والطاقة الفائضة.

ويقع البحر الأحمر وقناة السويس على طريق تجاري رئيس يمر عبره نحو 12% من حركة الشحن العالمية، كما تعد قناة السويس أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا.

وظلت أسعار الشحن الجوي مستقرة نسبياً بسبب تزامن أزمة الشحن مع هدوء موسمي في الطلب، ولكن أظهرت بيانات منصة الحجز والدفع للشحن الدولي (فريتوس) ارتفاعاً في أسعار الشحن من الصين إلى أوروبا بنحو 91 في المئة على أساس أسبوعي يوم الأحد.

وقال إنفي رود، رئيس الخدمات اللوجستية الجوية في شركة الخدمات اللوجستية العالمية (كونيه+ناجل) «نتحدث مع العديد من العملاء عن زيادة القدرة الجوية... لدينا في يناير مناقشات واقتراحات أكثر بنحو 20-30 في المئة من المعتاد».

ويعد الشحن الجوي مكلفاً مقارنة بنظيره البحري، وغير تنافسي للسلع الضخمة ذات هامش الربح المنخفض، وأسهمت تلك العوامل في تقلص إسهام الشحن الجوي في حركة التجارة العالمية إلى أقل من واحد في المئة، وفق بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).

ولكن أصبح الشحن الجوي خياراً جذاباً منذ الهجمات التي أجبرت شركات الشحن على استخدام طرق بحرية تؤثر في مواعيد التسليم بسبب طول المسافة.

وقالت عدة شركات خدمات لوجستية ألمانية وفرنسية وأمريكية إنها تعمل على توفير مساحة إضافية للشحن الجوي.

وأضافت مصادر لوجستية إن العملاء يدرسون فرص الشحن متعدد الوسائط، مثل الشحن بحراً إلى الشرق الأوسط، ثم جواً إلى أوروبا.

وقالت كونيه+ناجل إن بعض العملاء بدؤوا إرسال الحاويات إلى دبي ولوس انجليس ثم نقل البضائع جواً إلى الوجهة التالية.

وقالت شركة ديميركو للشحن الجوي التي تركز على آسيا إن العملاء يدرسون تكلفة الجمع بين الشحن البحري والجوي عبر دبي، إضافة إلى خدمات الشحن الجوي المباشر.

وتوقعت شركات الشحن زيادة عدد الشركات المصنعة التي تلجأ إلى الشحن الجوي في حال استمرت أزمة البحر الأحمر.

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