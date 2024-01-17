محمد صلاح نحو الهاوية.. مصر تنقلب على «الملك»

انقلبت الجماهير المصرية على نجمها الأول محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب الفراعنة، بطريقة لا تصدق، كتوابع سقوط المنتخب المصري أمام موزمبيق وتعادله إيجابياً بشق الأنفس مع الأخير، وإفلاته من هزيمة مذلة كانت ستمثل وصمة عار على جبين الفراعنة.

واحتسب حكم لقاء مصر وموزمبيق ركلة جزاء لصالح الفراعنة عقب العودة إلى تقنية الفيديو، في اللحظات الأخيرة من المباراة، يوم الأحد الماضي، عندما كانت تشير النتيجة إلى تقدم موزمبيق 1/2، وحولها محمد صلاح إلى هدف، كان بمثابة النجاة لمنتخب بلاده أمام موزمبيق المتواضع، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2/2.

وفتحت الجماهير المصرية النار على بعض لاعبي الفراعنة، على وجه الخصوص، مثل محمد النني وأحمد سيد "زيزو" وأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم ومحمود تريزيجيه، إلا أن محمد صلاح الملقب بالملك المصري في إنجلترا، نال النصيب الأكبر من الانتقادات الجماهيرية، حيث تم اتهامه بعدم القتال بقميص مصر كما هو حاله مع ناديه الإنجليزي ليفربول.

ونشر حساب EPL World على منصة "إكس"، خبر عن صلاح يقول: "محمد صلاح سيلحق بمباراة ليفربول وتشيلسي يوم 31 من الشهر الجاري في حال إقصاء مصر من دور المجموعات"، فجاءت ردود أفعال الجماهير على الخبر قاسية بشكل كبير على صلاح، ولا تصدق، كون صلاح هو نجم الفراعنة الأول، وتتأمل فيه الجماهير أن يقود مصر للقب إفريقي ثامن، بعد أن غابت الكأس الذهبية عن أرض الكنانة منذ 14 عامًا، علماً بأن منتخب مصر يحمل الرقم القياسي في عدد الفوز بالنجمة الإفريقية بواقع 7 ألقاب.

وجاءت بعض تعليقات الجماهير، كالتالي: "صلاح يمتلك منتالتي مصري أصيل، بيتعامل في حياته زي موظفين الحكومة مع المنتخب"، في إشارة إلى تصريح المنتلتي الشهير (العقلية) الذي أدلى به صلاح من قبل وتعرض وقتها لانتقادات لاذعة، وكتب مشجعاً آخر، على نفس التغريدة: "لو عايزينه من دلوقتي خدوه مبيعرفش يلعب برة إنجلترا"، وكتب آخر: "يا عم خدوه من الآن يلحق المباراة القادمة أحسن"، ووافقه آخر الرأي، حيث كتب: " ياريت تاخدوه دلوقتي"، وقال مشجع آخر: "شكله عاوز يروح يالا بالسلامة".

وفي نفس الشأن، دافعت مجموعة أخرى من الجماهير عن صلاح، سواء من المنتميين إلى مصر أو ليفربول، وقال منهم: "أتمنى يفوزون (مصر) بالبطولة لأنه لو خسروا وطلعوا من دور المجموعات صلاح هيتأثر، ومستواه هينخفض جداً ويكون سيء"، وكتب آخر: "إن شاء الله مصر تصعد وتكمل في البطولة وإن شاء الله ليفربول يكسب تشيلسي أيضاً"، ووافقه مشجع آخر الرأي، حيث كتب: "لو حصل ذلك لن يكون هذا شيء مفيد نهائي لليفربول بالعكس صلاح سيرجع مستواه جداً سيء، بسبب التأثر النفسي لخسارة البطولة والخروج مبكراً"، وقال آخر: "بإذن الله يتأهل المنتخب المصري ويفوز بالبطولة".

وكان الصحفي الرياضي المصري أحمد درويش، قال خلال تصريحات تليفزيونية، أن صلاح يدرس حالياً قرار الاعتزال الدولي، في حال توديع منتخب مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا، وخسارته اللقب للمرة الرابعة، ولم يحقق محمد صلاح أي لقب دولي مع منتخب مصر، إذ قاد الفراعنة إلى نهائي كأس أمم إفريقيا مرتين من أصل 3 مرات شارك فيها، إلا أن الفراعنة خسروا اللقب فيهما، الأولى أمام الكاميرون 1/2، والثانية أمام السنغال في النسخة الماضية 2021 بفضل ركلات الترجيح، أما المرة الثالثة التي لعب فيها صلاح مع مصر في بطولة إفريقيا، كانت عام 2019 وودع منتخب بلاده المسابقة مبكراً من دور الـ 16 على يد جنوب إفريقيا، رغم أن البطولة كان مقامة على أرض مصر، وتوج بلقب هذه النسخة منتخب الجزائر على حساب السنغال.

الجدير بالذكر أنه رغم التعادل بين مصر وموزمبيق، إلا أن محمد صلاح حقق أرقامًا قياسية بالجملة بعد هدف الإنقاذ، حيث أصبح النجم الدولي أول لاعب في تاريخ الفراعنة يتمكن من هز الشباك خلال 4 نسخ متتالية لكأس الأمم الإفريقية، إذ رفع رصيده إلى 7 أهداف، يتقاسم بها المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية، مع النجمين المعتزلين علي أبو جريشة وطاهر أبوزيد، بفارق 5 أهداف خلف النجم الراحل حسن الشاذلي الهداف التاريخي لمنتخب الفراعنة في البطولة الإفريقية.

وأحرز صلاح هدفين لمنتخب مصر بنسخة أمم إفريقيا التي أقيمت في الجابون 2017، كما سجل مثلهما في نسختي 2019 و2021، وسجل سابع أهدافه النسخة الجارية، ورفع صلاح رصيده التهديفي مع مصر بشكل عام إلى 54 هدفًا في 96 مباراة دولية على الصعيدين الرسمي والودي.

وقلَّص صلاح الفارق الذي يفصله عن النجم المعتزل حسام حسن، هداف منتخب مصر عبر كل العصور، إلى 14 هدفاً فقط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز