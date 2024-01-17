كريستين لاجارد تتوقع خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في الصيف

صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، بأنه من المحتمل أن يكون هناك إجماع بين المسؤولين في البنك، على أن خفض أسعار الفائدة سيكون في الصيف، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وقالت لاجارد في مقابلة أجرتها في دافوس مع تلفزيون «بلومبرج»، إن صناع السياسات يمضون «على الطريق الصحيح» في معركتهم من أجل كبح جماح أسعار المستهلك، موضحة أن دورهم هو تحديد ما يُرجح أن يحدث.

وأضافت: «أود أن أقول إن هذا محتمل أيضاً.. ولكنني يجب أن أكون متحفظة، لأننا نقول أيضاً إننا نعتمد على البيانات، وأنه لا يزال هناك مستوى من عدم اليقين، وبعض المؤشرات التي لا ترتكز على المستوى الذي نود أن نراها فيه».

وكانت لاجارد قالت الأسبوع الماضي إن البنك سوف يبدأ خفض أسعار الفائدة عندما يقتنع بأن التضخم في طريقه للعودة إلى النسبة المستهدفة، التي تبلغ 2 %.

وقالت لاجارد في تصريحات لشبكة تلفزيون «فرانس 2»: «لا يمكنني تحديد تاريخ لخفض الفائدة، ولكن يمكنني أن أقول إنه إذا ما فزنا في هذه المعركة، فسوف نصل إلى نسبة 2 % بحلول عام 2025 بحسب تقديراتنا».

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