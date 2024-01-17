Wednesday, 17 January 2024 05:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كريستين لاجارد تتوقع خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في الصيف

1/17/2024 7:27:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، بأنه من المحتمل أن يكون هناك إجماع بين المسؤولين في البنك، على أن خفض أسعار الفائدة سيكون في الصيف، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وقالت لاجارد في مقابلة أجرتها في دافوس مع تلفزيون «بلومبرج»، إن صناع السياسات يمضون «على الطريق الصحيح» في معركتهم من أجل كبح جماح أسعار المستهلك، موضحة أن دورهم هو تحديد ما يُرجح أن يحدث.

وأضافت: «أود أن أقول إن هذا محتمل أيضاً.. ولكنني يجب أن أكون متحفظة، لأننا نقول أيضاً إننا نعتمد على البيانات، وأنه لا يزال هناك مستوى من عدم اليقين، وبعض المؤشرات التي لا ترتكز على المستوى الذي نود أن نراها فيه».

وكانت لاجارد قالت الأسبوع الماضي إن البنك سوف يبدأ خفض أسعار الفائدة عندما يقتنع بأن التضخم في طريقه للعودة إلى النسبة المستهدفة، التي تبلغ 2 %.

وقالت لاجارد في تصريحات لشبكة تلفزيون «فرانس 2»: «لا يمكنني تحديد تاريخ لخفض الفائدة، ولكن يمكنني أن أقول إنه إذا ما فزنا في هذه المعركة، فسوف نصل إلى نسبة 2 % بحلول عام 2025 بحسب تقديراتنا».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN17012024000110011019ID1107732729

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث