ارتفاع غير متوقع للتضخم في بريطانيا إلى 4%

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفع التضخم في المملكة المتحدة على نحو غير متوقع للمرة الأولى خلال عشرة شهور.
وقال المكتب الوطني للإحصاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بواقع 4 % من عام سابق في ديسمبر، من زيادة بواقع 3.9 % في الشهر السابق عليه، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا تراجعاً طفيفاً في التضخم إلى 3.8 %.
وارتفع التضخم في قطاع الخدمات إلى 6.4 % في ديسمبر من 6.3 % في نوفمبر.
وكان هناك علامات على زيادة التضخم بسبب الإنفاق في الفترة السابقة على الاحتفال بالعام الجديد. فقد قفز التضخم في أسعار الملابس إلى 6.8 %، بينما ساعدت أيضاً المعدات الرياضية والألعاب وأجهزة «دي في دي» في رفع الأسعار القطاع الترفيهي والثقافي.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN17012024000110011019ID1107732728
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.