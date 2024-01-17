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ارتفاع غير متوقع للتضخم في بريطانيا إلى 4%

1/17/2024 7:27:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع التضخم في المملكة المتحدة على نحو غير متوقع للمرة الأولى خلال عشرة شهور.
وقال المكتب الوطني للإحصاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بواقع 4 % من عام سابق في ديسمبر، من زيادة بواقع 3.9 % في الشهر السابق عليه، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا تراجعاً طفيفاً في التضخم إلى 3.8 %.

وارتفع التضخم في قطاع الخدمات إلى 6.4 % في ديسمبر من 6.3 % في نوفمبر.

وكان هناك علامات على زيادة التضخم بسبب الإنفاق في الفترة السابقة على الاحتفال بالعام الجديد. فقد قفز التضخم في أسعار الملابس إلى 6.8 %، بينما ساعدت أيضاً المعدات الرياضية والألعاب وأجهزة «دي في دي» في رفع الأسعار القطاع الترفيهي والثقافي.

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