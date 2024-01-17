تساقط كثيف للثلوج في ألمانيا «يوقف» حركة الطيران والقطارات

أدت التحذيرات في شأن الطقس إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية الأربعاء في مطار فرانكفورت، أكثر مطارات ألمانيا ازدحاماً، مع استعداد البلاد لتساقط الثلوج بغزارة وأمطار جليدية.

وقالت متحدثة باسم مطار فرانكفورت إنه تم إلغاء 570 رحلة من أصل 1047 رحلة جوية مقررة فيما تستعد العاصمة التجارية لألمانيا لظروف مناخية قاسية.

كما حذر مطار ميونيخ من «قيود كبيرة في خدمة الطيران» بسبب سوء الأحوال الجوية، فتم إلغاء 250 رحلة من أصل 650 رحلة مقررة.

ونصحت شركة الطيران الوطنية لوفتهانزا الركاب بالتأكد من أن رحلاتهم لا تزال مبرمجة قبل الانطلاق إلى المطارات.

ويتوقع أن تصاحب المنخفض الجوي «غيرترود» الذي سيضرب جنوب غربي ألمانيا ووسطها ثلوج قد تصل سماكتها إلى 40 سنتيمتراً وظروف طرق جليدية وخاصة في ولاية بادن فورتمبيرغ.

وأفادت شرطة الولاية هناك بـ«تراكم للحوادث» في الطرق القريبة من بادن بادن، بينما قالت شركة السكك الحديدية الوطنية «دويتشه بان» إنها تبطئ حركة قطاراتها عالية السرعة بسبب الظروف الصعبة.

وحذرت من تأخيرات وإلغاءات في شبكتها الإقليمية والمسافات الطويلة، وخاصة بين مدينتي كولونيا وفرانكفورت في غربي البلاد.

واستعد رجال الإطفاء وغيرهم من الأجهزة في راينلاند بالاتينات في جنوب غربي البلاد لسلسلة من حوادث الطرق وحالات الطوارئ الأخرى عبر استدعاء المزيد من الموظفين والمركبات، وحضوا سائقي السيارات على عدم سلوك الطرق إلا للضرورة القصوى.

وفي أجزاء كبيرة من ولاية بافاريا، كبرى ولايات ألمانيا، أُغلقت المدارس تحسباً لظروف الشتاء الخطرة.

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