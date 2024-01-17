منصور بن محمد يرحّب بالمشاركين في مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل دبي جلوب سوكر

رحّب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي بالمشاركين في الدورة الثامنة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وكذلك بالمشاركين في حفل الدورة الرابعة عشرة من جائزة "دبي جلوب سوكر"، حيث سيجتمع نجوم كرة القدم العالمية في فندق أتلانتس النخلة مساء الجمعة 19 يناير الجاري للمشاركة في المؤتمر الذي تعقد أعماله تحت شعار "الاستدامة والأداء في كرة القدم" والمشاركة في حفل تكريم أصحاب الإنجازات الفائزين بالجائزة.

وقال سموه: "جاء إطلاق مجلس دبي الرياضي في العام 2006 لمؤتمر دبي الرياضي ليتحول اليوم إلى منصة عالمية للقاء وتحاور المختصين وتسليط الضوء على واقع وآفاق مستقبل كرة القدم في العالم، حيث استقطب في دوراته المتعاقبة نخبة من صنّاع القرار

ضمن الاتحادات الدولية في مقدمتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادين الأوروبي والآسيوي لكرة القدم، وكذلك نجوم الرياضة والتدريب والإدارة الذين استعرضوا أهم التحديات والفرص والمبادرات التي أسهمت في تطوير كرة القدم، كما قدموا خلاله خلاصة تجاربهم الاحترافية الناجحة".

وأضاف سموه:

أصبح مؤتمر دبي الرياضي الدولي وكذلك جائزة "دبي جلوب سوكر" التي انطلقت من دبي في عام 2010 من الأحداث الدولية التي ينتظرها الجميع للتعرف عن قرب على نجومهم وتجاربهم لتحقيق النجاح والتميز خلال مشوارهم الرياضي، واستطلاع ملامح التطوير المنشود وفق رؤية أصحاب التجارب الأنجح في العالم، كما ساهم حضور كبار نجوم كرة القدم العالمية والمسؤولين في اتحاداتها وأنديتها في تعزيز الربط بين كرة القدم والاستثمار من خلال افتتاح مقرات وإنشاء أكاديميات وتعزيز فرصة اكتشاف واستقطاب وتطوير الموهوبين... نحن سعداء باختيار نجوم اللعبة لدبي كمكان مفضل للإقامة، والاستمتاع بجودة الحياة باعتبارها المدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم.. ودبي ترحب بالجميع في كافة الأوقات".

وختم سمو رئيس مجلس دبي الرياضي قائلاً: "ركزت الدورات السابقة على مواضيع الحوكمة والتمكين والاقتصاد والاستثمار ومسرعات المستقبل والطريق إلى البطولات، واخترنا أن يكون محور نسخة هذا العام "استدامة الموارد واستدامة الأداء وتحقيق البطولات" بمشاركة متحدثين من نجوم اللعبة وحشد من أصحاب الإنجازات في مختلف مجالاتها، الذين حضروا من مختلف دول العالم للمشاركة في الحدث وتكريم الفائزين منهم بفئات جائزة "دبي جلوب سوكر" أمام المتابعين في دولة الإمارات ومن حول العالم عبر الشاشات والمنصات المعنية باللعبة".

ويشهد المؤتمر صباح الجمعة 19 يناير جلسة حوارية بعنوان "المرأة وكرة القدم" يستضيفها نادي دبي للصحافة، فيما ستقام مساءً في فندق أتلانتس الجلسة الرئيسية للمؤتمر والتي تحمل عنوان "الاستدامة والأداء في كرة القدم" يتبعها حفل تكريم الفائزين بمختلف فئات جائزة "دبي جلوب سوكر" في جميع المجالات ضمن قطاع كرة القدم وتخصصاته الواسعة، ومن بينهم الأبطال من اللاعبين والمدربين الذين تركوا بصمات لا تنسى في عالم كرة القدم وأصبحوا قدوة للملايين من اللاعبين حول العالم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز