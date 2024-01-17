بتوجيهات حمدان بن محمد.. صندوق الفرجان يرعى تنظيم رحلات ترفيهية للمتقاعدين في نادي ذخر

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، وضمن أجندة دبي الاجتماعية 33؛ يرعى صندوق الفرجان تنظيم سلسلة من الرحلات السياحية للمتقاعدين في نادي ذخر بإمارة دبي إلى وجهات مختلفة حول العالم.

وتستهدف المبادرة التي تأتي بمتابعة اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، تعزيز اندماج المتقاعدين ومساعدتهم على تمضية أوقات فراغهم بالشكل الأمثل لمتابعة حياتهم بإيجابية وحالة نفسية وصحية مثالية، الأمر الذي يتيح لهم المساهمة في خدمة المجتمع وجهود التنمية والحفاظ على الهوية بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم.

وبدأت الرحلات السياحية برحلة إلى سيريلانكا استمرت لمدة أسبوع، وتضمّنت مجموعة من الأنشطة والبرامج اليومية التي تعنى بالجوانب الثقافية والخيرية والاجتماعية والترفيهية والصحية للمتقاعدين.

تمكين اجتماعي

وتلبي مبادرة تنظيم سلسلة رحلات سياحية للمتقاعدين في نادي ذخر أهداف صندوق الفرجان، الذي تأسس تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأطلقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي بهدف تمويل أفكار ومشاريع اجتماعية في الأحياء والفرجان السكنية بدبي، تنعكس على تعزيز جودة حياة المواطنين وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، حيث تسعى هذه المبادرة إلى إظهار التقدير للمتقاعدين على مساهماتهم، وتقوية الروابط وتكوين الصداقات بينهم وتعزيز صحتهم الجسدية والنفسية.

كما تلبّي المبادرة إحدى غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، الهادفة إلى تمكين المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، عبر تطوير نموذج يعزز الحماية والرعاية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع وفي القلب منهم المتقاعدون.

وتحقق مبادرة إطلاق رحلات للمتقاعدين إلى وجهات مختلفة حول العالم، أهداف نادي ذخر، الساعي إلى تمكين ودمج المتقاعدين وتعزيز مشاركتهم في الحياة المجتمعية وتجنيبهم العزلة الاجتماعية، والاهتمام بنوعية حياتهم من الناحية الصحية والثقافية والنفسية، ومنحهم مساحة للاستمتاع بالحياة عبر مجموعة من الأنشطة الفريدة التي يستكشفون خلالها ثقافات مختلفة، ويمارسون فيها هوايات جديدة.

رعاية متكاملة

من جانبه قال سعيد محمد حارب، رئيس فريق العمل الحكومي لمشروع ذخر في إمارة دبي: "يعمل نادي ذخر، وفق منهجية دمج شاملة تستهدف تلبية كافة احتياجات المتقاعدين، من الرعاية الاجتماعية المتكاملة إلى النشاطات الترفيهية وفرص التمكين والمشاركة، عبر سلسلة خدمات متكاملة تساعدهم على مواكبة تطورات الحياة، وتتيح لهم توسيع مشاركتهم في الفعاليات اليومية والاستفادة من خبراتهم ومعارفهم ونقلها إلى الأجيال الشابة بهدف إشراكهم في تصميم وصنع المستقبل".



وتابع: "وضع نادي ذخر لهذه المبادرة برامج تغطي كافة الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية التي يحتاجها المتقاعدون، وبما يسهم في شغل أوقاتهم والاستفادة منها بشكل إيجابي، وبما يضمن تعزيز دمجهم في المجتمع"، منوهاً بأن هذه الرحلة بداية لسلسلة من الرحلات التي تستهدف منح المتقاعدين فرصة للاستمتاع بفترة ما بعد التقاعد بطريقة استثنائية.

خدمات متنوعة

من جانبه، أشار اللواء الدكتور علي محمد سنجل، نائب رئيس فريق العمل الحكومي لمشروع ذخر في إمارة دبي، إلى أن الخدمات المتنوعة التي يقدمها النادي للمتقاعدين، هدفها تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تعزيز جودة حياتهم، عبر تقديم خدمات متكاملة تجعلهم في حالة نشاط دائم ومساهمين فاعلين في الحياة المجتمعية.

وأكد أن هذه الرحلات السياحية تحمل رسالة عميقة من الامتنان والاحترام للمتقاعدين، وتجسّد استراتيجية النادي الهادفة إلى تعزيز الروابط الاجتماعية وتوسيع مشاركة المتقاعدين في الحياة اليومية ونقل خبراتهم ومعارفهم إلى الأجيال الشابة، عبر أنشطة هادفة توفر لهم فرص شغل أوقاتهم واستغلالها بشكل إيجابي حيث يجدون في الرحلات فرصة للاستمتاع بتجارب لا تُنسى والتواصل والتفاعل مع زملائهم في جو من المحبة والود.

دعم مستدام

وقال راشد الهاجري، مدير مشروع صندوق الفرجان: "تعكس هذه المبادرة التزام الصندوق بدوره في دعم كافة الشرائح المجتمعية وفي مقدمتهم المتقاعدون، وحرصه على تعزيز الخدمات المُقدّمة إليهم عبر تنفيذ برامج تخلق تجربة متميزة تعزز رفاهيتهم، وتبرز الحرص على تقديم دعم مستدام وشامل للمتقاعدين الذين ساهموا في خدمة الوطن وكانت لهم بصمة فيما وصلت إليه دولة الإمارات من رفعة وتقدم على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

وأكد الهاجري حرص الصندوق على دعم المشاريع التي تسرع تحقيق مستهدفات وغايات أجندة دبي الاجتماعية 33، الهادفة إلى تمكين منظومة اجتماعية متميزة في الحماية والرعاية والتمكين، وهو ما يترجمه الصندوق في رعاية مشاريع تسعى لترسيخ رفاهية وسعادة المجتمع وتعزيز جودة الحياة والتواصل والتلاحم المجتمعي والهوية الوطنية والتشجيع على المشاركة المجتمعية، وبناء أنظمة داعمة استباقية تحقق الاستقرار الأسري.

تجربة فريدة

من جهتهم، ثمّن المتقاعدون المشاركون في الرحلة السياحية، دعم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بإطلاق هذه المبادرة وغيرها من المبادرات الكريمة التي تستهدف المتقاعدين وتعزز جودة حياتهم وراحتهم النفسيّة والبدنيّة.

وقال محمد سلطان بن ثاني أحد المتقاعدين المشاركين في الرحلة الأولى من المبادرة: "مزجت الرحلة التي انطلقت إلى سريلانكا واستمرت 7 أيام ما بين الاسترخاء واستكشاف ثقافة مختلفة، حيث تمتع المشاركون بتجربة سفر فريدة شملت مجموعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية، مثل زيارة المعالم الأثرية والتاريخية، وممارسة الرياضات المائية، والتسوق في الأسواق المحلية إضافة إلى القيام ببعض الأعمال الخيرية".

وتابع: "قدّمت الرحلة فرصة للمتقاعدين لاستكشاف جمال وتنوع سيريلانكا، حيث استمتع المشاركون برحلة مليئة بالتجارب الثقافية والمعالم السياحية الاستثنائية، التي تخللتها العديد من الأنشطة الممتعة وزيارات المواقع التاريخية".

ويحظى المتقاعدون في دبي بعناية خاصة، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات التي تستهدف تحقيق استقرارهم المعنوي والمادي، وتحفيز الاستفادة من خبراتهم، بما يرسخ التلاحم المجتمعي والوطني ويسهم في تحقيق الاستدامة التنموية والاقتصادية.

يُذكر أن "صندوق الفرجان" هو إحدى مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين في الأحياء السكنية، وتمويل الأفكار والمشاريع التطويرية والمجتمعية في الأحياء السكنية والتي يديرها المواطنون، وتنفيذ برامج تعزز الاستقرار الأُسَريّ، وتخلق تجربة مجتمعية متميزة لحياة المواطنين في فرجانهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز