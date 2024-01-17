احذري 5 علامات في جسمك.. تنذرك بأمراض خطيرة

MENAFN - Khaberni) خبرني - ظهور علامات مفاجئة بالجسم أمر يدعو للقلق، وقد لا يدركها البعض من عامة الناس، والانتباه لهذه العلامات بسرعة، يساعد على السيطرة على درجة الإصابة بالأمراض الخطيرة، التي تشير إليها.

وفقًا لما صرح به الطبيب المصري رضا نبيل السناري، استشاري أمراض الباطنة، نعرض لكم أبرز العلامات التي تشير إلى أمراض خطيرة، ويجب الانتباه لها بسرعة فور الشعور بوجودها.

ميل لون العين للأصفر

يشير اصفرار العينين والجلد بشكل عام إلى أمراض الكبد،ويوضح الدكتور رضا السناري، أن تغير لون بياض العين يشير إلى مشكلة صحية يجب الاهتمام بها على الفور والتوجه إلى الطبيب المختص.

الإسهال بشكل مزمن

أوضح «السناري» أن وجود الإسهال بشكل متكرر ومستمر، يشير إلى الإصابة بمرض سرطان القولون، فيجب على من يعاني من الإسهال المستمر لأكثر من يومين، التوجه للطبيب المختص، ولا يهمل في الاهتمام للحالة الصحية، حتى لا يصعب من درجة المرض.

انتفاخ العين عن المعدل الطبيعي

بيّن الاستشاري، أنّ انتفاخ العينين يشير إلى أمراض الكلى، أو من الممكن أن يشير إلى مشاكل بالغدة الدرقية، فبالتالي عند ظهور عرض انتفاخ العين مع استمراره لمدة تزيد عن يومين، أو إذا ظهر دون أسباب واضحة لظهوره، عليك استشارة الطبيب حتى لا تتعرض للغسيل الكلوي.

رائحة كريهة مزمنة بالفم

وأشار «السناري» إلى أن تحول رائحة الفم لرائحة كريهة بشكل مستمر، يشير بشكل مباشر للإصابة بأحد الأمراض الخطيرة، مثل مرض السكري، أو أمراض الكبد، أو حدوث مشاكل في الأمعاء البكتيرية، لذلك إذا شعرت باستمرار رائحة الفم الكريهة رغم غسيل الأسنان، عليك استشارة الطبيب لتحديد ما نوع المرض التي تشير له العلامة.

كتلة أسفل الإبط

تلك العلامة خاصة بالنساء، فإذا وجدت أحد النساء كتلة أسفل الإبط مستمرة لبضعة أيام، وخاصًة في فترة ما بعد انتهاء الدورة الشهرية، عليها الذهاب للطبيب المختص بشكل سريع، إذ أن ذلك التكتل يشير إلى مرض سرطان الثدي، وعامل سرعة اكتشافه يمكن أن يحل المشكلة بشكل أفضل، ويؤدي للعلاج بطريقة سهلة.

علامات الصحة الجيدة

ووفق ما أثبتته الدراسات، فإن نضارة البشرة، وحيويتها، وكونها رطبة ولامعة، بجانب صفائها، يشير إلى أن الجسم بحالة جيدة خالي من الأمراض الخطيرة، بالإضافة إلى بعض العلامات الأخرى، مثل تواجد التركيز بشكل جيد، والفهم بشكل سريع، بجانب الصوت الواضح والمعتدل.