هيئة الأسرى : استمرار الإجراءات التنكيلية بحق الأسرى في سجني نفحة وريمون

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت إجراءات تعسفية و عقابية
بحق الأسرى الفلسطينيين منذ بدء
الحرب على غزة ، وذلك تنفيذا لأوامر من قيادة الجيش والأجهزة الامنية العسكرية .
وأضافت الهيئة في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء أن إدارة سجون الاحتلال
“فرضت عملية عزل مضاعفة وشاملة على في سجني نفحة وريمون كجزء من سلسلة الإجراءات الانتقامية
وذلك في إطار جريمة العقاب الجماعي
.
وبينت الهيئة أن من بين هذه الإجراءات ما يلي :
·إغلاق الأقسام في جميع السجون وسحب الاجهزة الكهربائية وعزلهم
عن العالم الخارجي .
·قطع الكهرباء والماء عن أقسام الأسرى بين فترة وأخرى.
·نقص في الاغطية والملابس خاصة في ظل البرد القارس .
·الطعام المقدم لهم رديء من حيث الكمية والجودة ، حيث لا ترتقي الى المستوى الإنساني .
·حرمان الأسرى المرضى من نقلهم إلى العيادات ، والغالبية منهم لا يقدم لهم العلاج .
وتؤكد الهيئة أن ما يحدث في سجني نفحة وريمون من إجراءات عقابية
يحدث في مختلف السجون والمعتقلات الاسرائيلية حيث أن ادارة سجون الاحتلال تستغل كافة الظروف الخارجية والداخلية المحيطة لإلحاق أكبر قدر من الاذى ، حيث أصبح هناك تفرد تام من قبل السجانين في ظل غياب وصمت المجتمع الدولي .
MENAFN17012024000205011050ID1107732696
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.