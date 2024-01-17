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هيئة الأسرى : استمرار الإجراءات التنكيلية بحق الأسرى في سجني نفحة وريمون

1/17/2024 7:16:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت إجراءات تعسفية و عقابية
بحق الأسرى الفلسطينيين منذ بدء
الحرب على غزة ، وذلك تنفيذا لأوامر من قيادة الجيش والأجهزة الامنية العسكرية .

وأضافت الهيئة في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء أن إدارة سجون الاحتلال
“فرضت عملية عزل مضاعفة وشاملة على في سجني نفحة وريمون كجزء من سلسلة الإجراءات الانتقامية
وذلك في إطار جريمة العقاب الجماعي
.

وبينت الهيئة أن من بين هذه الإجراءات ما يلي :

·إغلاق الأقسام في جميع السجون وسحب الاجهزة الكهربائية وعزلهم
عن العالم الخارجي .

·قطع الكهرباء والماء عن أقسام الأسرى بين فترة وأخرى.

·نقص في الاغطية والملابس خاصة في ظل البرد القارس .

·الطعام المقدم لهم رديء من حيث الكمية والجودة ، حيث لا ترتقي الى المستوى الإنساني .

·حرمان الأسرى المرضى من نقلهم إلى العيادات ، والغالبية منهم لا يقدم لهم العلاج .

وتؤكد الهيئة أن ما يحدث في سجني نفحة وريمون من إجراءات عقابية
يحدث في مختلف السجون والمعتقلات الاسرائيلية حيث أن ادارة سجون الاحتلال تستغل كافة الظروف الخارجية والداخلية المحيطة لإلحاق أكبر قدر من الاذى ، حيث أصبح هناك تفرد تام من قبل السجانين في ظل غياب وصمت المجتمع الدولي .

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