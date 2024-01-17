المونيتور: الفجوة تتسع بين الولايات المتحدة وإسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-ذكر تقرير لموقع "المونيتور"، أن الفجوة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تتسع وسط مخاوف من أنّ الحرب في غزة لا تبدو لها نهاية، وأن الوضع هناك يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.

وبحسب "المونيتور"، "يعتقد البيت الأبيض بشكل متزايد، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير مهتم بإنهاء الحرب في غزة قريبًا لأسباب سياسية تضمن بقاءه في المنصب، وتكفل له عدم المساءلة القانونية، بسبب أخطاء السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وما ارتبط بها من فشل لاحقًا".

ونقل عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية وأمريكية قولها، إن "الأزمة بين نتنياهو والبيت الأبيض لا تزال تتفاقم".

ويدلل التقرير على ذلك، بأن "آخر مرة تحدث فيها الرئيس جو بايدن مع نتنياهو كانت قبل 3 أسابيع، بينما يفضل مساعدوه الدخول في حوار مع عضو مجلس الوزراء الحربي بيني غانتس، الذي ينظرون إليه كطرف أكثر اعتدالًا ومرونة وواقعية".

ونقل عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع مشارك في عملية صنع القرار قوله، إن "صبر الأمريكيين نفد معنا. إنهم يخشون أن يستخدم نتنياهو الحرب لضمان بقائه السياسي".

ورغم أن إدارة بايدن لم تخفِ كراهيتها الشديدة لائتلاف نتنياهو المتشدد، بحسب السياسي الإسرائيلي نفسه، إلا أنها "تضغط بشدة أيضًا على السياسيين الوسطيين الذين انضموا إلى حكومة الطوارئ الحربية، قائدي الجيش المتقاعدين بيني غانتس وغادي آيزنكوت، لمقاومة دعوات ناخبيهم للاستقالة".

وحذر السياسي الإسرائيلي من أنه "إذا لم تتغير الأمور، فمن المتوقع أن يُعبّر الأمريكيون عن بعض آرائهم علنًا قريبًا".

وتابع التقرير، نقلًا عن مصادر في أمريكا وإسرائيل، أن "بعض أعضاء فريق بايدن وكذلك المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية يشككون في عقلانية سلوك نتنياهو في زمن الحرب، ويحذرون من أنه يخاطر بجر إسرائيل والمنطقة إلى حرب شاملة".

