دعما للمنتجات الوطنية راديو البلد يطلق برنامج محلي

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أطلق راديو البلد 92.5 ضمن البرنامج الصباحي "طلة صبح" فقرة بعنوان "محلي" تشجيعا ودعماً للصناعات للوطنية والمنتجات المحلية المتميزة للمساهمة في زيادة الثقة بجودة المنتج الأردني محلياً وخارجيا.

نستضيف خلالها شركات ومؤسسات وجهات تقدم سلع وخدمات ومنتجات محلية دعماً لاقتصادنا الوطني ونهوضاً بالصناعات والمنتجات المحلية.

وقال داود كتاب مدير عام شبكة الاعلام المجتمعي بأن هذا البرنامج جاء دعما للمنتجات المحلية والاقتصاد الوطني, وبالتزامن مع استمراراً حملات مقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال، وارتفاع الطلب على المنتجات المحلية .

ومن جهتها أشارت عطاف الروضان مديرة راديو البلد ان البرنامج لم يأت فقط دعما للمنتج المحلي ليصبح المنتج الأساسي وليس البديل للمنتجات المقاطعة، إنما للوصول لمرحلة الاستغناء عن المنتج المقاطع واستبدالها بالمنتجات المحلية.

ومن شأن الترويج للمنتجات المحلية أن تساهم برفع الوعي لدى القطاع الصناعي المحلي أن يعزز من جودة المنتج المحلي مما يساهم برفع مستوى المنافسة المحلية والإقليمية.

"محلي" سيبث كل ثلاثاء وخميس من كل أسبوع الساعة التاسعة والربع صباحا من إعداد ربى جوهر، وتقديم سامية كردية على راديو البلد.

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