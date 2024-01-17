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- Amman Net)
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تبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. دعما للمنتجات الوطنية راديو البلد يطلق برنامج "محلي" 01/17/2024 - 14:42 عمان ن
أطلق راديو البلد 92.5 ضمن البرنامج الصباحي "طلة صبح" فقرة بعنوان "محلي" تشجيعا ودعماً للصناعات للوطنية والمنتجات المحلية المتميزة للمساهمة في زيادة الثقة بجودة المنتج الأردني محلياً وخارجيا.
نستضيف خلالها شركات ومؤسسات وجهات تقدم سلع وخدمات ومنتجات محلية دعماً لاقتصادنا الوطني ونهوضاً بالصناعات والمنتجات المحلية.
وقال داود كتاب مدير عام شبكة الاعلام المجتمعي بأن هذا البرنامج جاء دعما للمنتجات المحلية والاقتصاد الوطني, وبالتزامن مع استمراراً حملات مقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال، وارتفاع الطلب على المنتجات المحلية .
ومن جهتها أشارت عطاف الروضان مديرة راديو البلد ان البرنامج لم يأت فقط دعما للمنتج المحلي ليصبح المنتج الأساسي وليس البديل للمنتجات المقاطعة، إنما للوصول لمرحلة الاستغناء عن المنتج المقاطع واستبدالها بالمنتجات المحلية.
ومن شأن الترويج للمنتجات المحلية أن تساهم برفع الوعي لدى القطاع الصناعي المحلي أن يعزز من جودة المنتج المحلي مما يساهم برفع مستوى المنافسة المحلية والإقليمية.
"محلي" سيبث كل ثلاثاء وخميس من كل أسبوع الساعة التاسعة والربع صباحا من إعداد ربى جوهر، وتقديم سامية كردية على راديو البلد.
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