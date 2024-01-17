الاتحاد الأوروبي يرسل 3 مدمرات للبحر الأحمر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت مصادر في هيئة العمل الخارجي الأوروبية أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتزم إرسال ما لا يقل عن 3 مدمرات مزودة بأنظمة دفاع جوي إلى البحر الأحمر في إطار البعثة البحرية لضمان أمن الملاحة.

ووفقاً للمصادر، من المفترض أن تقوم مجموعة العمل التابعة لهيئة العمل الخارجي الأوروبية، والتي من المقرر أن تكتمل في الأيام المقبلة، بالتعاون مع قوات من دول أخرى على حماية السفن التجارية من الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون في اليمن.



يأتي هذا بينما نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم أمس الثلاثاء إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قدموا دعماً مبدئياً لفكرة تشكيل مهمة بحرية لحماية السفن من هجمات الحوثيين، وذلك بعد إطلاق مهمة بقيادة الولايات المتحدة في المنطقة.



وحوّلت العديد من شركات الشحن مسارات سفنها بعيداً عن البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق كبيرة من اليمن.

