27 شهيدا بقصف الاحتلال على خانيونس منذ الليلة الماضية
التاريخ
1/17/2024 7:16:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال الاسرائيلي على خانيونس منذ مساء أمس الثلاثاء إلى 27 شهيدا.
واعلنت وزارة الصحة في غزة بوقت مسبق من اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة بحق عائلات في القطاع راح ضحيتها 163 شهيدا و350 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.
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