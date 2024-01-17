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27 شهيدا بقصف الاحتلال على خانيونس منذ الليلة الماضية

1/17/2024 7:16:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال الاسرائيلي على خانيونس منذ مساء أمس الثلاثاء إلى 27 شهيدا.

واعلنت وزارة الصحة في غزة بوقت مسبق من اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة بحق عائلات في القطاع راح ضحيتها 163 شهيدا و350 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.

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