مشروب للوقاية من أمراض البرد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الدكتور سيرغي أغابكين الخصائص الطبية لنبات الزوفا، التي تحدث عنها الطبيب اليوناني أبقراط، الذي يستخدم حاليا بالطب في العديد من البلدان.

ويتميز نبات الزوفا بأنه يزيد من مقاومة الجسم خلال موسم نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي الفيروسية الحادة، ويسهل عملية تنفس الأشخاص المرضى بالفعل. كما يستخدم مغلي النبات أيضا للغرغرة لعلاج التهاب الحلق.

وهذه ليست جميع الخصائص المفيدة لهذا النبات المزهر الجميل.



ووفقا للدكتور أغابكين، يستخدم نبات الزوفا في الوقاية من قرحة المعدة، لأن المواد المضادة للبكتيريا التي يحتويها تكبح نشاط بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري Helicobacter pylori التي غالبا ما تسبب القرحة. كما يمكن استخدام زيت نبات الزوفا العطري في ترطيب هواء المنزل والوقاية من العدوى.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن عمل مشروب من نبات الزوفا مع الشاي الأسود، وحسب الرغبة يمكن إضافة ملعقة شاي من العسل إلى المشروب لتحسين مذاقه. يساعد هذا المشروب في علاج التهاب الحلق ويكون بمثابة وسيلة للوقاية من قرحة المعدة.



روسيا اليوم

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