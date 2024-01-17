الاحتلال يعتقل فلسطينيا من جنين
التاريخ
1/17/2024 7:16:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فلسطينيا من جنين، عند حاجز عسكري.
وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن الفلسطيني حسن منير خمايسة، وهو يعمل في مرتبات الدفاع المدني، أثناء مروره عند حاجز عسكري قرب دير شرف، غرب نابلس.
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