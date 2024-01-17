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الاحتلال يعتقل فلسطينيا من جنين

1/17/2024 7:16:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فلسطينيا من جنين، عند حاجز عسكري.


وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن الفلسطيني حسن منير خمايسة، وهو يعمل في مرتبات الدفاع المدني، أثناء مروره عند حاجز عسكري قرب دير شرف، غرب نابلس.


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