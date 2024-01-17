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الاحتلال يقر بحصيلة الاصابات خلال 24 ساعة

1/17/2024 7:16:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي اصابة 35 عسكريا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ 24 الماضية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعلن صباح اليوم الأربعاء مقتل ضابط وجندي في معارك شمال قطاع غزة .


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