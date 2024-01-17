الاحتلال يقر بحصيلة الاصابات خلال 24 ساعة
التاريخ
1/17/2024 7:16:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي اصابة 35 عسكريا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ 24 الماضية.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعلن صباح اليوم الأربعاء مقتل ضابط وجندي في معارك شمال قطاع غزة .
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