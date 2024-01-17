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الربابعة رئيسًا لـالائتلاف الوطني النيابية

1/17/2024 7:16:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توافق أعضاء كتلة الائتلاف الوطني النيابية، على اختيار النائب جعفر الربابعة رئيسًا للكُتلة، والنائب تيسير كريشان نائبًا للرئيس.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكُتلة اليوم الأربعاء، تم فيه إعادة انتخاب مكتب الكتلة، حيث تم التوافق أيضًا على اختيار النائبين: علي الطراونة ناطقًا إعلاميًا ومُقررًا، امغير الهملان مُمثلًا للكتلة في المكتب التنفيذي.
يذكر أن الكُتلة تضم النواب: أسماء الرواحنة، جعفر الربابعة، تيسير كريشان، محمد الخلايلة، رمزي العجارمة، نواف الخوالدة، علي الطراونة، أحمد الخلايلة، امغير الهملان، نمر السليحات.




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