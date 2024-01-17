الجرائم الالكترونية تحذر الفتيات من حفظ صورهن على هذا التطبيق !

MENAFN - Al Wakeel News)قالت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام أنها تعاملت مع أكثر من 19 ألف جريمة إلكترونية خلال العام الماضي، من بينها الاحتيال المالي، الابتزاز، اختراق الحسابات، انتحال الشخصية، والتشهير.

وأوضح النقيب أيوب أبو ربيع، من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، في حديث لإذاعة الأمن العام أن أبرز طرق الاحتيال المتبعة حاليًا تتم عن طريق انتحال صفة موظف بنك وطلب من عملاء البنك تحديث البيانات عبر الهاتف.

ونوه أبو ربيع إلى ضرورة عدم تقديم أي معلومات بنكية عبر الهاتف، مؤكدًا أن المحتالين يقدمون دلائل توحي بأنهم من موظفي البنوك.



أما فيما يتعلق بقضايا الابتزاز، أشار أبو ربيع إلى أنها تتوزع بين الثقة غير الصحيحة بالأشخاص الغرباء وإرسال الصور الخاصة لهم، أو إيقاع الرجال عبر إيهامهم بأن الطرف الآخر هو فتاة وطلب إرسال مقاطع فيديو وصور ليتم فيها الابتزاز لاحقًا. وأكد أن مثل هذه القضايا تم ضبطها من داخل وخارج الأردن.



وشدد أبو ربيع على أهمية عدم حفظ الفتيات للصور الخاصة على تطبيقات التواصل، حيث أشار إلى أن بعض هذه التطبيقات مرتبطة بالبريد الإلكتروني وقد يتم اختراقها، وليس مرتبطة برقم الهاتف. مشيراً إلى أن أكثر الحالات التي وردت كانت على تطبيق "سناب شات"، الذي يستخدمه الفتيات لحفظ صورهن الخاصة.



وأضاف أنه يجب التصرف بشكل صحيح في حال التعرض للابتزاز الإلكتروني عبر قطع الاتصال مع الشخص المبتز وعدم التجاوب معه، لتجنب المزيد من الطلبات.

وأشار إلى ضرورة مشاركة المعلومات مع الأشخاص الثقة والمعرفين، واللجوء إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في حال مواجهة أي من حالات الابتزاز.



وختم برسالة إلى أولياء الأمور بضرورة متابعة أبنائهم وأصدقائهم على وسائل التواصل، وربط تطبيقات لتتبعهم، وخاصة في الألعاب الإلكترونية التي زاد استغلال الأطفال من خلالها في الآونة الأخيرة.

