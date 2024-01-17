ضعف المناعة من مؤشرات نقص الزنك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشارك العناصر المعدنية الدقيقة في عدد كبير من التفاعلات الكيميائية التي تجري في الجسم. لذلك فإن مستوى منظومة المناعة وسرعة عمليات التمثيل الغذائي تعتمد عليها.

ووفقا للدكتور إيفانوف أخصائي أمراض القلب والتغذية ، الزنك هو أحد هذه العناصر المعدنية. فكيف يمكن معرفة نقصه وكيف يمكن تعويضه.



ويشير الطبيب إلى أن نقص الزنك من المشكلات الخطيرة، لأنه مسؤول عن العديد من العمليات الجارية في الجسم. فمثلا عندما يرتفع مستوى الزنك في الجسم، يعاني الشخص من الصداع والتقيؤ. وعلى العكس من ذلك، نقص مستواه يسبب مشكلات في الأمعاء والأظافر ونمو الشعر.



ويقول مشيرا إلى عواقب نقص الزنك: "من دون شك يؤدي هذا إلى ضعف منظومة المناعة".



ووفقا له، يمكن تعويض نقص الزنك في الجسم بتناول منتجات الألبان بما فيها المخمرة وبذور اليقطين وكبد الدجاج والشوكولاتة الداكنة المرة. فمثلا تحتوي 100 غرام من بذور اليقطين على كمية الزنك التي يحتاجها الجسم في اليوم. ونفس الشيء يمكن قوله عن كبد الدجاج.

روسيا اليوم

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