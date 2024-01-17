البليهي يتجنب سؤالا مفخخا بعد الفوز على عمان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تفادى علي البليهي مدافع منتخب السعودية، الدخول في الجدل الدائر حول أزمة ثلاثي الأخضر المستبعد من كأس آسيا 2023.



وحقق المنتخب السعودي فوزًا قاتلًا على نظيره العماني بنتيجة 2-1 مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى لحساب المجموعة السادسة من كأس آسيا.

وأحرز البليهي الهدف الثاني في الوقت القاتل ليمنح منتخب بلاده أول 3 نقاط في البطولة.

وبسؤاله عقب المباراة عن رأيه في الأزمة الدائرة بين مدربه روبرتو مانشيني والمستبعدين من القائمة، رد البليهي بقوله "اسألني عما دار داخل الملعب، أما ما يحدث خارج المستطيل الأخضر فهناك من هم مسؤولين عنه".

وكان مانشيني أثار أزمة بعدما أكد أن الثلاثي سلمان الفرج، وسلطان الغنام، ونواف العقيدي رفض اللعب للمنتخب، بينما كذّب اللاعبون مدربهم.

وعن المباراة، قال البليهي عبر قناة SSC "الحمد لله، نشكر الجماهير سواء التي دعمتنا من السعودية أو التي كانت في المدرجات، شعرنا وكأننا نلعب في بلدنا".

وأضاف "حظ أوفر لمنتخب عمان، المباراة كانت صعبة علينا، ودائما هذه هي عادة المباريات الافتتاحية، لم نكن نستحق أن نخرج متعادلين لأننا قدمنا مباراة كبيرة، واستحقينا الفوز".

وعن سر العودة في النتيجة، قال البليهي "الروح والإصرار، وأتمنى من الجماهير والإعلام وكل السعوديين أن يقفوا معنا، أقول لهم ثقوا في اللاعبين والمدرب، وبهم سنصل إلى أبعد نقطة في البطولة".

واختتم المدافع "الحمد لله أني استطعت أن أحتفل بالبالون الذي أحضرته من الرياض".

واحتفل البليهي بهدفه القاتل بطريقة غير تقليدية كعادته، إذ أخرج بالونا أخضر اللون ووضعه في فمه.

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