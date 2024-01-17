باكستان تستدعي سفيرها لدى إيران وتمنع سفير طهران من العودة

باكستان تستدعي سفيرها لدى إيران وتمنع سفير طهران من العودة
التاريخ
1/17/2024 7:16:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الأربعاء إن باكستان استدعت سفيرها لدى إيران .
واضاف ان باكستان لن تسمح بعودة السفير الإيراني لديها والذي يقوم بزيارة بلاده في الوقت الراهن.
MENAFN17012024000208011052ID1107732665
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.