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كواليس جديدة وراء إقالة مورينيو

1/17/2024 7:16:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، كواليس جديدة وراء إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو، من تدريب روما، قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.
وأعلن روما رسميا، اليوم الثلاثاء، رحيل مورينيو، بسبب تذبذب النتائج، وتعيين بدلا منه نجم الفريق السابق دانيللي دي روسي.
وبحسب قناة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن روما كان ينوي بالفعل إقالة مورينيو بعد الهزيمة في نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية بركلات الترجيح بالموسم الماضي، حيث سئموا من إلقاء اللوم المستمر على الحكام.
وأوضح التقرير، أن الخسارة لم تزعجهم بقدر ما أثار غضبهم إيقافه 4 مباريات بسبب الاعتراض على الحكم في موقف السيارات أسفل الملعب والشكاوى المستمرة ضد الحكام في كل بطولة.
وأكد التقرير أن المدير الرياضي تياجو بينتو والرئيس التنفيذي لينا سولوكو، لم يتم استشارتهما بشأن قرار إقالة مورينيو، ولم يعرفا ذلك إلا بعد أن تم اتخاذ القرار بالفعل.
وقاد مورينيو روما في 138 مباراة، فاز في 68 وتعادل في 30 وخسر 40 مباراة، وسجل فريقه 215 هدفا، بينما استقبلت شباكه 147 هدفا.
وتوج روما تحت قيادة مورينيو بأول ألقابه الأوروبية، وهي دوري المؤتمر الأوروربي بالموسم قبل الماضي.

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