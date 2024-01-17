البرلمانية الأردنية القبرصية تؤكد دور الوصاية الهاشمية في القدس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية - القبرصية، النائب سالم العمري، على الجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، والدفع بضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967.وشدد، خلال لقاء الجمعية اليوم الأربعاء، السفير القبرصي لدى عمان ميخاليس ايوانو، على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مجالات الاقتصاد والزراعة والسياحة.

وأشار العمري إلى ضرورة تعزيز التبادل الثقافي والطلابي، وزيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الأردنيين الدارسين هناك.

من جهتهم، قال النواب: محمد عكور، زيد العتوم، هايل عياش، إسماعيل المشاقبة، إن الأردن يُعتبر بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، داعين لزيادة فرص الاستثمار القبرصي فيها.

وأكدوا دور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، داعين في الوقت نفسه قبرص لدعم موقف الأردن، بقيادة جلالة الملك، الداعي إلى ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.