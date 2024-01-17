MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الاتصال الحكومي مع صندوق الحسين للإبداع والتفوق ومعهد الإعلام الأردني، اليوم الأربعاء، اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع "التربية الإعلامية والمعلوماتية".



ووقع الاتفاقية وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، ورئيس هيئة مديري صندوق الحسين للإبداع والتفوق، محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، والممثل المفوض عن معهد الإعلام الأردني الدكتور مصطفى الحمارنة.



وقال المبيضين، إن الاتفاقية ستسهم في بناء قدرات المشاركين في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية، وإثراء مهاراتهم في نقل المعارف والمهارات الإعلامية المكتسبة للمجتمع المحلي، لأهميتها في تحصين المجتمع من مخاطر الإشاعات والأخبار الكاذبة.



وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ الورشات التدريبية حول مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية، وأهميتها في محاربة الإشاعات والأخبار الكاذبة والمضللة وخطاب الكراهية، وتستهدف مجموعة من الشباب ضمن الفئة العمرية 25-16 سنة، من مختلف محافظات المملكة.



وبموجب الاتفاقية يقوم صندوق الحسين للإبداع والتفوق بدعم وتمويل الورشات التدريبية، إذ سيتلقى التدريب 75 شابا وفتاة خلال مدة تنفيذ المشروع على مدى ثلاثة أشهر سيتم اختيارهم وفق أسس معتمدة، في حين يقوم معهد الإعلام الأردني بتنفيذ 5 ورش تدريبية بالتربية الإعلامية والمعلوماتية، في مختلف المحافظات على مدار 3 أشهر، تستمر كل ورشة منها 3 أيام.



يذكر أن صندوق الحسين للإبداع والتفوق، يعد أحد أذرع المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي في الأردن، وهو مؤسسة غير ربحية أسستها البنوك العاملة في الأردن عام 1999 كجزء من مسؤوليتها المجتمعية، ويهدف الى تشجيع الإبداع والتميز ودفع عجلة التنمية المستدامة في الأردن.



يشار إلى أن وزارة الاتصال الحكومي تعد الجهة المعنية بمتابعة المبادرة الوطنية للتربية الإعلامية والمعلوماتية، ومن مهامها الواردة في نظامها الإداري لعام 2022 .