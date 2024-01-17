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1.65 مليون طالب في المدارس الحكومية يلتحقون بمدارسهم الأحد المقبل

1/17/2024 6:12:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة
قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة، إن الوزارة استعدت لاستقبال مليون و650 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية ، ومدارس الثقافة العسكرية، ووكالة الغوث، يوم الأحد القادم مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني موزعين على 4073 مدرسة في مختلف مناطق المملكة .


وأضاف المساعفة اليوم الاربعاء لـ "الوكيل الاخباري" أن التربية أنهت توزيع كافة الكتب المدرسية على المديريات والمدارس لتسليمها للطلبة في أول يوم دراسي بالفصل الدراسي الثاني الأحد القادم الموافق 21 -1- 2024.


وأوضح أن 115 ألفا من الكوادر التدريسية والإدارية في التعليم الحكومي سيستقبلون الطلبة في الفصل الدراسي الثاني، مشيراً ان غرفة العمليات في الوزارة جاهزة لمتابعة سير بدء الفصل الدراسي الثاني واستقبال الملاحظات من الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور.


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