الحاج توفيق: القطاع التجاري والخدمي الاردني يقف احتراما لشجاعة جنوب افريقيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عبّر مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان عن تقديره لجمهورية جنوب إفريقيا على مواقفها الداعمة لوقف العدوان الإسرائيلي على أهالي غزة، وجهودها في رفع قضية على الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية لارتكابها مجازر وجرائم حرب بحق المدنيين وتدمير كل مقومات الحياة الأساسية في القطاع.

وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق خلال لقاء مجلس إدارتها سفيرة جمهورية جنوب أفريقيا لدى المملكة تسيلاني موكوينا اليوم الأربعاء، أن مواقف جنوب افريقيا الداعمة للشعب الفلسطيني تحتم على دول العالم الحر دعمها ومساندتها سياسيا واقتصاديا، مشيرا الى القضية التي رفعتها جنوب افريقيا على دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية لارتكابها مجازر وجرائم حرب بحق المدنيين وتدمير كل مقومات الحياة الأساسية في قطاع غزة.

وأضاف، إن الدعوى القانونية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية تمثل خطوة متقدمة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وجاءت في الوقت المناسب، في إطار المساءلة القانونية عن الجرائم التي يرتكبها الكيان الغاصب في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار الحاج توفيق إلى أن القطاع التجاري والخدمي في الأردن عامة وفي العاصمة عمان خاصة يقف احتراما لشجاعة جنوب أفريقيا، كونها تتطابق مع المواقف الأردنية الرافضة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة، مؤكدا أن تجارة عمان ستقود حراكا اقتصاديا مهما لتعزيز الاستيراد بين البلدين وإقامة المعارض المشتركة وإعادة احياء الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع غرف التجارة في جوهانسبورغ وكيب تاون.



الى ذلك، بحث مجلس إدارة الغرفة خلال اللقاء آليات تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن وجنوب إفريقيا وتعزيزها على مستوى مؤسسات القطاع الخاص، والاستفادة من الفرص المتوفرة، وتبادل زيارات الوفود والمعلومات وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة.



ودعا الحاج توفيق الى إقامة المشاريع التجارية المشتركة بين الأردن وجنوب أفريقيا والاستفادة من الاتفاقيات التي تسمح بتصدير المنتجات الأردنية للعديد من التكتلات الاقتصادية العالمية من دون رسوم جمركية أو محددات كمية.

وقال، إن هناك رغبة لزيادة التبادلات التجارية بين الأردن وجنوب أفريقيا حيث أن إمكانات التجارة الثنائية بين الجانبين كبيرة، لافتا إلى أن الغرفة ستقوم بتنظيم زيارة لوفد تجاري أردني لجنوب أفريقيا منتصف العام الحالي لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.