الأمين العام للأمم المتحدة: طرفا الصراع في غزة يسحقان القانون الدولي

الأمين العام للأمم المتحدة: طرفا الصراع في غزة يسحقان القانون الدولي
التاريخ
1/17/2024 6:12:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء أن طرفي الصراع في غزة "يسحقان" القانون الدولي ، وحثهما على وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
وقال في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن طرفي الصراع "يتجاهلان القانون الدولي ويضربان باتفاقيات جنيف عرض الحائط بل ينتهكان ميثاق الأمم المتحدة".
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