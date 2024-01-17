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الأمين العام للأمم المتحدة: طرفا الصراع في غزة يسحقان القانون الدولي

1/17/2024 6:12:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء أن طرفي الصراع في غزة "يسحقان" القانون الدولي ، وحثهما على وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
وقال في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن طرفي الصراع "يتجاهلان القانون الدولي ويضربان باتفاقيات جنيف عرض الحائط بل ينتهكان ميثاق الأمم المتحدة".




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