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كريم بوكس : تجربة مثالية لخدمة التوصيل عند الطلب في الأردن

1/17/2024 6:12:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قامت كريم، التطبيق الرائد متعدد الخدمات في المنطقة، بتحديث خدمة كريم بوكس، وهي خدمة التوصيل حسب الطلب الخاصة بكريم والتي تقدم تجربة مثالية لعملائها لإرسال واستقبال الطرود الصغيرة في الأردن.
وتعتبر خدمة كريم بوكس احدى خدمات تطبيق كريم المتعدد الاستخدامات والمريح والموثوق به في الأردن والتي تشمل خدمة نقل الركاب عن طريق التطبيقات الذكية وتوصيل الطعام وأغراض المحلات. وتقدم بوكس خدمة توصيل الطرود الصغيرة للأشخاص لمسافات قصيرة أو طويلة، حيث يستخدم العملاء كريم بوكس لإرسال وتتبع واستلام اغراض تشمل الهدايا المميزة ووجبات الطبيخ المنزلي الساخنة والملابس والالكترونيات وأغراض المكاتب ومستلزمات الأطفال وغيرها.
وتشتهر خدمة كريم بوكس بين مجموعات عمرية وجنسية مختلفة في الأردن، حيث بلغت نسبة مستخدمي كريم بوكس من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عامًا 27٪، تليهم الفئة العمرية التي تتراوح بين 30 و 34 عامًا بنسبة 24٪، و36٪ من مستخدمي كريم بوكس في الأردن هم من الإناث. ويعتبر إياس، أحد عملاء كريم المخلصين، من أكثر مستخدمي كريم بوكس اذ يقوم باستخدام الخدمة حوالي 18 مرة خلال اليوم.
وعبّرت دانا وهي أم لأربعة أطفال قائلة: "كريم بوكس هو الحل الأمثل لتوصيل الطرود الصغيرة بأي وقت وبدون عناء. لدي طفلين صغيرين وتوائم رضيعين يبلغان من العمر شهرين فقط، وأعتبر كريم بوكس المنقذ الدائم في حياتي اليومية، فأنا لم أعد بحاجة للقلق بشأن نفاد حفاضات الأطفال أو أغراض المنزل. وصلت الأمور إلى مستوى يمكّنني فيه بوكس من إرسال واستقبال أي شيء لأطفالي بما في ذلك وجبات الطبيخ الساخنة من عائلتي، حيث لا أجد وقت للطهي في معظم الأيام. وبما أننا في فصل الشتاء، سيكون أعتمادي أكبر على هذه الخدمة خصوصاً لتوصيل الأشياء في الأيام الباردة والممطرة".
واعتمدت زينة، أم عاملة في عمان، على كريم بوكس لإرسال حقيبة طعام ابنها إلى المدرسة بعد أن لاحظت أنه نسيها في المنزل. كما استخدم أحمد، موظف في أحدى الشركات في اربد على كريم بوكس لجلب شاحن الكمبيوتر المحمول إلى العمل بعد تركه في المنزل. ومن ناحية أخرى، تعتمد لينا، أم وجدة تعيش في عمان، على كريم بوكس يوميًا لإرسال وجبات الطبيخ المنزلي إلى والدتها التي تعاني من مرض الزهايمر وتعيش بعيدًا عنها.
وعلقت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن، قائلة: " يعتبر كريم بوكس خطوتنا الأولى في عالم التوصيل في الأردن، فقد نجح في حل العديد من مشاكل العملاء وبسرعة قياسية مثل أداء المهام المختلفة خلال النهار، و خلال ازدحام حركة المرور، بالاضافة الى ظروف الطقس. وبالاضافة لذلك ساهم كريم بوكس في خلق فرص أكثر لزيادة دخل الكباتن. ويسعدنا سماع قصص حقيقية من واقع الحياة اليومية عن تأثير كريم بوكس على المجتمع في الأردن، فقد أصبح من الخدمات المفضلة لدى العملاء حيث يستخدمه العديد من الأشخاص مرارًا وتكرارًا خلال اليوم. وبالفعل سهل كريم بوكس حياة العديد من العملاء ومن بينهم أنا، وهذا يتماشى مع القيم الأساسية لكريم في تبسيط وتحسين حياة الناس.
وانطلقت "كريم" في الأردن عام 2015، وبدأت عملياتها في عمان قبل أن تتوسع إلى إربد والزرقاء. وتقدم كريم مجموعة واسعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائها بما في ذلك خدمة توصيل الركاب وتوصيل الطعام والمحلات التجارية بالإضافة الى خدمة كريم بوكس لتوصيل احتياجات العملاء والشركات عند الطلب. ويذكر أن كريم بلاص "Careem Plus" هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية لمستخدميها.




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