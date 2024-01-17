مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا: العالم يحتاج لإنهاء حرب غزة سريعا

مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا: العالم يحتاج لإنهاء حرب غزة سريعا
التاريخ
1/17/2024 6:12:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
قال "جير بيدرسن" مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا اليوم الأربعاء إن العالم يحتاج إلى إنهاء حرب غزة سريعا.
وقال بيدرسن في حديث بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إنه قلق للغاية بسبب "اتساع نطاق الحرب والتصعيد".
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