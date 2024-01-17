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مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا: العالم يحتاج لإنهاء حرب غزة سريعا

1/17/2024 6:12:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال "جير بيدرسن" مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا اليوم الأربعاء إن العالم يحتاج إلى إنهاء حرب غزة سريعا.


وقال بيدرسن في حديث بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إنه قلق للغاية بسبب "اتساع نطاق الحرب والتصعيد".


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