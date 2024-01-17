الحكومة لصندوق النقد: السياسات المالية والنقدية تسير على الطريق الصحيح

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أكدت الحكومة أن الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، هدفه تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تحديات عالمية وإقليمية متفاقمة، ودعم السياسات المالية، ومعالجة معيقات هيكلية أمام النمو وخلق فرص العمل.

وفي خطاب نوايا للحكومة نشره صندوق النقد الدولي عن وزير المالية محمد العسعس ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، قالت الحكومة إن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الأخير مع الصندوق كان ناجحا وساعد الأردن على بناء القدرة على الصمود والحفاظ عليها، وتحمل الصدمات المتعاقبة والحفاظ على الاستقرار الكلي.

ولفتت النظر إلى أن البيئة الخارجية المحيطة التي يواجهها الأردن "لا تزال صعبة" والتوترات العالمية والإقليمية مرتفعة، متوقعة أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ويتوزع النمو العالمي بشكل غير متساو.

وأشارت إلى أن الحرب على غزة تطرح تحدياً جديدا، وتؤثر سلبا على الاقتصاد الأردني من خلال انخفاض عائدات السياحة والاستثمارات، واحتمال ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الاقتراض، موضحة أن الأردن قادر على تجاوز الأزمة بدعم دولي "إذا لم يحدث تصعيد كبير"، وفق تقرير الصندوق الذي وصل "المملكة".

وأكدت الحكومة أنها تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية، من الحفاظ على استقرار في الاقتصاد الكلي وتقليل الاختلالات ونقاط الضعف المالية والخارجية، حيث ساعدت السياسات المالية والنقدية الحكيمة على دعم النمو الاقتصادي الشامل في مواجهة الصدمات الخارجية المختلفة، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وإبقاء التضخم عند مستوى منخفض.

وساعدت هذه السياسات على زيادة الاحتياطيات، وخفض عجز الميزانية، بما في ذلك عن طريق توسيع قاعدة الإيرادات بطريقة مستدامة وعادلة، وبالتالي وضع الدين العام على مسار هبوطي تدريجي والحفاظ على الوصول إلى الأسواق في ظروف مواتية، والحفاظ على الثقة في الاقتصاد الأردني في ظل توترات عالمية صعبة، وفق خطاب النوايا.

وأكدت الحكومة أن السياسات المالية والنقدية تسير على الطريق الصحيح للوفاء بأهداف محددة في برنامجها مع الصندوق، حيث أنشأت لجنة وزارية مكلفة بمراجعة المتأخرات المستحقة، ووقعت مذكرات تفاهم لضمان تبادل البيانات من مختلف الجهات الحكومية مع دائرة الإحصاءات العامة، إضافة إلى النجاح في تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي لتعزيز فعالية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما ساعد الأردن في الخروج من القائمة الرمادية اعتبارًا من نهاية تشرين الأول الماضي.

وأوضحت الحكومة أنه برغم الإنجازات "لا تزال معدلات البطالة مرتفعة للغاية"، خاصة بين النساء والشباب، والنمو – رغم صموده - لم يرق إلى مستوى تطلعاتها، فيما "لا تزال هناك احتياجات في ميزان المدفوعات"، بما في ذلك بسبب التزامات خدمة الديون المقبلة والحاجة إلى زيادة بناء الاحتياطيات الاحتياطية، ومعالجة تحديات المناخ والرعاية الصحية.

"لا يزال معدل البطالة مرتفعا، حيث يتجاوز 22%، ومرتفعة للغاية بين الشباب والنساء ببلوغها 47% و31% على التوالي"، وفق بيانات الحكومة.

وأكدت الحكومة على ضرورة "الدعم القوي في الوقت المناسب من شركاء التنمية الدوليين لمواصلة مساعدة الأردن على التغلب على التطورات المعاكسة العالمية والإقليمية، والتصدي للتحديات التي يفرضها تغير المناخ، وتحمل عبء استضافة عدد كبير من اللاجئين"، وفق تقرير الصندوق الذي وصل "المملكة".

وشددت على أن الاتفاق الجديد سيركز على مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة بشكل تدريجي لوضع الدين العام على مسار هبوطي ثابت إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، وحماية ربط سعر الصرف بسياسات نقدية مناسبة، وتسريع الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو الغني بفرص العمل.

وأكدت أن الاتفاق الجديد سيعمل مع استراتيجيات رؤية التحديث الاقتصادي لمواصلة تحسين بيئة الأعمال، والحصول على التمويل، ومرونة سوق العمل، وسياسات المنافسة، والإدارة العامة، فضلا عن الجدوى المالية وكفاءة قطاع المرافق الخدمية مثل الكهرباء والمياه.

الحكومة، أكدت مجددا على تعزيز حماية السكان الأكثر ضعفًا من خلال توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، مع تعزيز توفير الخدمات العامة ودعم ممارسات الحكم الرشيد.

وطلبت الحكومة دعم صندوق النقد الدولي من خلال اتفاق موسع جديد في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمدة 48 شهرًا بمبلغ 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (270% من حصة الأردن).

وتوقعت الحكومة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.6% في عام 2023، مع أداء قوي في جميع القطاعات، ولا سيما في التصنيع والنقل والزراعة والتعدين، فضلاً عن القطاعات المرتبطة بالسياحة، وفق تقرير الصندوق الذي وصل "المملكة".

وأكدت على أن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة لها تأثير مثبط على التضخم، مما يعكس التزام السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني بحماية ربط سعر الصرف، موضحة أن معدل التضخم انخفض في الاثني عشر شهرا الماضية إلى ما يزيد قليلاً عن 1% في أيلول 2023.

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