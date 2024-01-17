مسؤولون إسرائيليون: انسحابات الجيش قبل تحقيق الحسم خطأ فادح

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- استنكر مسؤولون إسرائيليون الانسحابات الكبرى لقوات الجيش الإسرائيلي من وسط وشمال قطاع غزة، وقالوا إن تنفيذ الانسحابات قبل تحقيق الأهداف خطأ فادح. وربطوا بينها وبين عودة إطلاق الصواريخ على مستوطنات الغلاف، ومن ثم عدم تحقيق أهداف الحرب، أو تحقيق الحسم ضد حركة حماس.

وذكرت قناة "الأخبار 12" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه بالتزامن مع انسحاب الفرقة 36 من وسط غزة، وتقليص القوات بشكل جذري في شمال ووسط القطاع، أطلقت حركة حماس وابلًا صاروخيًا على بلدة "نتيفوت"، ناحية الشرق من القطاع، فيما أكدت أن مناطق بالشمال، منها مخيم الشاطئ ومدينة بيت لاهيا، لم تشهد تحقيق الحسم ضد حماس، وكذلك مناطق عديدة بمخيمات وسط القطاع.

وعلى هذه الخلفية، لفتت القناة إلى انتقادات حادة، أطلقها نواب ووزراء بالحكومة، بشأن إدارة الحرب وسحب القوات بشكل عُدَّ مبكرًا.

خطأ فادح

ونقلت القناة عن عضو الكنيست زئيف إلكين، رئيس اللجنة الفرعية للسياسات الخارجية، وعضو لجنة الخارجية والدفاع، أنه حذر قبل إطلاق حماس وابل الصواريخ، أن "هناك خطأ فادحا يرتكب بالخروج من المخيمات الواقعة وسط القطاع، من دون تحقيق الأهداف"، وقال: "خرجنا فقط لأننا حدّدنا هذا التاريخ".

وتابع أنه "حين انسحبت القوات من الشمال، كان هناك على الأقل منطق عملياتي محدد، فقد فكك الجيش كتائب حماس، التي كانت على الأرض، ودمر مواقعها، وكان من الأجدر، البقاء أيضًا في الشمال، والتعامل مع الذراع المدنية لحماس، تلك المسؤولة عن سلطتها، وكذلك من أجل مواجهة الأنفاق".

وأبدى رفضه للانسحاب من مخيمات الوسط؛ إذ قال "إن القوات انسحبت في منتصف الطريق، دون أن تحتل المناطق كلها، ومن ثم لم تفكك كل كتائب حماس هناك"، واستطرد: "لم أتفاجأ حين أطلقوا وابلا من الصواريخ على نتيفوت، بعد ساعات من الانسحاب، للأسف هذا سيتكرر بهذه الوتيرة أو بوتيرة أخرى".

تكرار السيناريو

ودعا الوزير بلا حقيبة، جِدعون ساعَر، إلى عقد اجتماع عاجل، لمناقشة الملف، وقال "إن الانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب، ينبغي أن يحدث، وفق ما تحقق من إنجازات، وليس وفق تاريخ بعينه".

وحذر من تكرار السيناريو ذاته في خانيونس؛ إذ ذكر أن "لهذه الحرب أهدافا ينبغي أن تتحقق، ويحظر الانسحاب من الجنوب من دون تحقيقها"، ونقلت عنه القناة القول: "غالبية المخطوفين ما زالوا هناك، السنوار وزمرته المقربة هناك، علينا أن نفكك كتائب حماس في خانيونس".

وذهب إلى أن كتائب حماس في الجنوب، هي الأقوى، وأنه لا يتعين الاستجابة للضغوط التي تُمارَس على إسرائيل، من أجل الانتقال للمرحلة الثالثة، من دون تدمير سلطة حماس.

الأهداف باقية

وكان مصدر أمني تحدث مع صحيفة "يسرائيل هايوم" الليلة البارحة، علق على استئناف القصف من قطاع غزة، وقال "إن أحدًا لم يتعهد بأن عملا عسكريا مدته شهران يمكنه أن يحل المشكلات".

وذكرت الصحيفة أن حماس استغلت انسحاب الفرقة 36، وأطلقت صباح الثلاثاء وابلًا من الصواريخ صوب "نتيفوت"، من الموقع ذاته الذي انسحبت منه الفرقة.

يجدر بالإشارة إليه، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتمع، أمس الثلاثاء، بقائد الجبهة الجنوبية يارون فينكلمان، بحضور ديفيد ساترفيلد، المبعوث الأمريكي للشؤون الإنسانية بالشرق الأوسط. وشدد نتنياهو في حديثه لفينكلمان، أن أهداف الحرب لم تتغير، وأنه يتعين تفكيك حماس بشكل كامل.