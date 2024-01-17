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الذهب يستقر بعد تراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة

1/17/2024 6:11:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) لندن/PNN- استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء بعد انخفاض كبير في الجلسة السابقة إذ أضعفت تصريحات أحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في مارس آذار.

ولم يتغير سعر الذهب في المعاملات الفورية وبقي عند 2027.62 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0236 بتوقيت جرينتش بعدما انخفض 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ الرابع من ديسمبر كانون الأول.

وتغير سعر العقود الآجلة للذهب الأمريكي بشكل طفيف إلى 2030.90 دولارا.

(رويترز)


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