الذهب يستقر بعد تراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة

(MENAFN
- Palestine News Network )
لندن/PNN- استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء بعد انخفاض كبير في الجلسة السابقة إذ أضعفت تصريحات أحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في مارس آذار.
ولم يتغير سعر الذهب في المعاملات الفورية وبقي عند 2027.62 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0236 بتوقيت جرينتش بعدما انخفض 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ الرابع من ديسمبر كانون الأول.
وتغير سعر العقود الآجلة للذهب الأمريكي بشكل طفيف إلى 2030.90 دولارا.
(رويترز)
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