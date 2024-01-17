كبار مشتري الطحين الروسي.. في الصدارة دولة عربية

MENAFN - Al Wakeel News)تواصل روسيا زيادة صادراتها من الطحين والقمح والحبوب، حيث تم توريد أكثر من 1.1 مليون طن من الطحين إلى الأسواق الخارجية في الفترة يناير - نوفمبر من العام 2023.وأفاد مركز "أغرواكسبورت" بأن صادرات الطحين صعدت في 11 شهرا من 2023 بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وأشار المركز المعني بتنمية صادرات المنتجات الزراعية الروسية، إلى أن صادرات الطحين في الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام 2023 تجاوزت صادرات العام 2022 بأكمله.



وفيما يلي أكبر 3 دول مستوردة للطحين الروسي:

- العراق

- أفغانستان

- جورجيا



وفي وقت سابق، أشار اتحاد مصدري الحبوب الروسي إلى أن قائمة كبار مشتري الحبوب الروسية تضمنت بحلول نهاية نوفمبر 2023 دولا مثل تركيا وإيران ومصر.



وفيما يلي رسم بياني يتضمن كبار مستوردي الحبوب من روسيا في الفترة (بداية يوليو 2023 - نهاية نوفمبر 2023) بناء على بيانات اتحاد مصدري الحبوب الروسي:







روسيا اليوم