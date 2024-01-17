«عرض الكومبو».. باريس يلعب على وتر العائلة لربط مبابي بعقد جديد

لجأ مسؤولو باريس سان جيرمان لحيلة جديدة، من أجل الإبقاء على النجم الفرنسي كيليان مبابي، بين صفوف البي أس جي، فترة جديدة وعدم رحيله بعد نهاية عقده الموسم الجاري، وبالتالي منع انتقاله إلى ريال مدريد الذي ارتبط به اسمه على مدار آخر عامين.

وتتمثل حيلة باريس سان جيرمان في تقديم عرض عائلي لمبابي على غرار عروض «الكومبو» المخصصة للعائلات، لضمان بقاء اللاعب الشاب في باريس، عن طريق إغراء عائلته بعروض مالية كبيرة، من شأنها ستساهم في إلحاحهم على مبابي وإقناعه بالبقاء مع باريس وعدم الرحيل عن حديقة الأمراء عقب نهاية الموسم.

وبحسب إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، يجهز باريس سان جيرمان عرضًا خرافيًا لإقناع مبابي بالتجديد، سيمنحه بموجبه راتبًا سنويًا يتجاوز الـ 100 مليون يورو، مشيرة إلى أن هذا العرض الضخم لن يستطيع أي ناد مجاراته، وسيتضمن أيضاً مزايا لإيثان مبابي شقيق كيليان وللعائلة، وسينشئ باريس بموجب عرض «الكومبو»، وكالة لاعبين لفايزة العماري والدة مبابي، التي كانت تخطط لتأسيسها.

وأكدت الإذاعة الفرنسية، أن عرض باريس لمبابي لن يقف عند هذا الحد، بل سيشمل إقامة مشروعاً رياضياً للنادي يضمن تطوير الفريق ومواصلة البناء، خاصة أن مبابي كان أعرب عن غضبه في وقت سابق من عدم تطور الفريق وعدم ضم لاعبين قادرين على مساعدته في قيادة باريس نحو تحقيق الألقاب الكبرى.

وقالت تقارير فرنسية، إن ريال مدريد لم ينسحب من صفقة مبابي، لكنه قدم عرضاً للاعب غير قابل للتفاوض، وينتظر الرد عليه خلال الشهرين المقبلين.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ومساعدوه في إدارة الملكي، يشعرون بحالة من الارتباك الشديد بسبب كيليان مبابي، حيث تأمل الإدارة الملكية أن يحسم مبابي قراره بناء على معايير تتعلق بطموحه الرياضي.

وأشارت: "رغم أن مبابي يبقى أولوية في أجندة بيريز للصفقات الصيفية فإن هناك أصوات داخل إدارة الريال تشير إلى أن صفقة النجم الفرنسي لم تعد ضرورية، ريال مدريد ليس مستعداً لتقديم إغراءات مالية لإقناع كيليان مبابي وتلبية كافة مطالب اللاعب مثلما فعلت في 2022".

وفي الوقت الذي وصل فيه عرض باريس إلى 100 مليون يورو سنوياً لإغراء مبابي، لن يدفع ريال مدريد للاعب الفرنسي أكثر من 30 مليون يورو في الموسم الواحد.

وذكرت العديد من التقارير بأن ريال مدريد قدم عرضًا لمبابي بشأن الانتقال إلى سانتياغو برنابيو مجانًا، ومنحه مهلة للرد حتى 15 من شهر يناير الجاري، لكن مبابي فضل أن يمنح نفسه وقتًا أكبر لحسم مستقبله، ولم يلتزم بشرط ريال مدريد.

وأكدت صحيفة "ليكيب"، أن ريال مدريد يواصل سعيه للحصول على خدمات مبابي، مشيرة إلى أن عدة مصادر داخل ريال مدريد نفت أن تكون إدارة النادي قد حددت هذه المهلة من الأساس، وأشارت إلى أن مبابي يعرف بالفعل الشروط الاقتصادية للعقد الذي سيحصل عليه في ريال مدريد، كما أن الميرنغي ليس لديه نية لإجراء مفاوضات حولها.

ويعتقد مسؤولو ريال مدريد أنه يجب فقط على مبابي أن يتخذ قراره النهائي، وإذا جاء رده بالإيجاب، سيطلب الميرنغي من المهاجم الفرنسي التوقيع على ضمانات مكتوبة لالتزامه بهذا الاتفاق، وأوضحت الصحيفة أن قادة ريال مدريد أبلغوا مبابي وممثليه بأنهم يرغبون في أن يتم حسم قراره سريعًا.

ويرى مسؤولو ريال مدريد أن مبابي أقرب إلى الرحيل عن باريس سان جيرمان، ويتوقعون أن يأتي رده بين فبراير ومارس المقبلين.

مبابي يستسلم

في شأن آخر، ذكرت صحيفة "ليكيب"، أن مبابي بدا مقتنع بتوظيفه في مركز رأس الحربة الصريح، بناء على رغبة لويس إنريكي المدير الفني للفريق، التي فرضها المدرب الإسباني على النجم الفرنسي، لأكثر من سبب.

وأشارت إلى أن إنريكي بدأ الاعتماد على مبابي في هذا المركز منذ مباراة نيوكاسل يونايتد 28 نوفمبر الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وأضافت أن كيليان بدا مرتبكًا في البداية، ولكنه بات أكثر تحررًا منذ بداية العام الجاري 2024، حيث زادت فاعليته على مرمى المنافسين، وأوضحت أن قبول النجم الباريسي يظهر في لغة جسده، ومواقفه مع الفريق، وعدم تشكيكه في خيارات لويس إنريكي.

ولفتت الصحيفة إلى أن وراء استسلام مبابي لرغبة إنريكي سببين، أولهما اتفاقه مع رأي مدربه بأن الأداء لم يكن جيدًا في ظل الاعتماد على الثنائي كولو مواني أو جونسالو راموس في مركز المهاجم الصريح، أما السبب الثاني، فهو تفضيل مبابي للتركيز داخل أرض الملعب، في ظل الجدل المشتعل حول مستقبله مع باريس.



وذكرت "ليكيب" أيضًا أن كيليان مبابي بات يتمتع بحرية أكبر في أرض الملعب على مستوى التحركات والتمركز والانسجام مع عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا، لدرجة أنه لمس الكرة في مباراة لانس 78 مرة، محققًا رقما قياسيا هذا الموسم.

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