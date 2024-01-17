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بلينكن: المشاهد في غزة مؤلمة والمعاناة تفطر قلبي

1/17/2024 6:00:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء الصراع في غزة بأنه "مؤلم" وقال إن ثمة حاجة إلى دولة فلسطينية "تعطي الناس ما يريدون وتتعاون مع إسرائيل لتعمل بكفاءة".

وقال في كلمة ألقاها بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "المعاناة تفطر قلبي... السؤال هو ما الذي يجب فعله".

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