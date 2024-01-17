بلينكن: المشاهد في غزة مؤلمة والمعاناة تفطر قلبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء الصراع في غزة بأنه "مؤلم" وقال إن ثمة حاجة إلى دولة فلسطينية "تعطي الناس ما يريدون وتتعاون مع إسرائيل لتعمل بكفاءة".
وقال في كلمة ألقاها بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "المعاناة تفطر قلبي... السؤال هو ما الذي يجب فعله".
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