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إنزال جوي لقوات الاحتلال في خان يونس

1/17/2024 6:00:19 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قام بإنزال جوي للفرقة 98 في خان يونس شمل السلاح والعتاد والوقود والغذاء.

وقبيل ذلك، قالت فضائية الجزيرة إن وحدة الإنقاذ الجوية الإسرائيلية تواصل نقل جنود جرحى من مناطق المعارك في قطاع غزة.

وتحدثت عن اشتباكات بين المقاومة والاحتلال في منطقة أبراج الكرامة والمخابرات شمال غرب مدينة غزة.

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