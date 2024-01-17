إنزال جوي لقوات الاحتلال في خان يونس

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- Khaberni) خبرني - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قام بإنزال جوي للفرقة 98 في خان يونس شمل السلاح والعتاد والوقود والغذاء.
وقبيل ذلك، قالت فضائية الجزيرة إن وحدة الإنقاذ الجوية الإسرائيلية تواصل نقل جنود جرحى من مناطق المعارك في قطاع غزة.
وتحدثت عن اشتباكات بين المقاومة والاحتلال في منطقة أبراج الكرامة والمخابرات شمال غرب مدينة غزة.
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