10 أكلات تزيد هرمون الدوبامين المسبب للسعادة

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- Khaberni) خبرني - الطعام الذي نتناوله يمكن أن يكون له تأثير كبير على سعادتك وصحتك، حيث لا يعزز الطعام الصحة البدنية فحسب، بل يمكنه أيضًا تحسين صحتك النفسية، وقد يساعد تضمين بعض الأطعمة النباتية في نظامك الغذائي على تحسين مزاجك، في هذا التقرير نتعرف على 10 أكلات تزيد هرمون الدوبامين المسبب للسعادة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا"
أكلات تزيد هرمون الدوبامين المسبب للسعادة
المشروم
يعتبر المشروم مصدرًا لفيتامين د، وهو عنصر غذائي معروف بخصائصه المضادة للاكتئاب، كما يلعب فيتامين د دورًا حاسمًا في تنظيم الحالة المزاجية ويرتبط بتخليق السيروتونين، والذي يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على حالتك النفسية
الأفوكادو
الأفوكادو مليء بالعناصر الغذائية، فهو غني بفيتامين ب3 وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويساهم الأفوكادو في إنتاج السيروتونين وقد تم ربطه علميًا بتحسين الحالة المزاجية. أضف الأفوكادو إلى السلطات أو السندوتشات أو كوجبة خفيفة لإضفاء لمسة من السعادة على يومك
الطماطم الصغيرة "طماطم شيري"
تحتوي الطماطم الصغيرة على الليكوبين، وهو مادة مغذية نباتية مرتبطة بخصائص تحسين المزاج، و يمتلك الليكوبين تأثيرات مضادة للأكسدة وقد يساهم في تقليل أعراض الاكتئاب، مما يجعل الطماطم إضافة ملونة ومفيدة لنظامك الغذائي
الشيكولاتة الداكنة
تتمتع مضادات الأكسدة الموجودة في الشيكولاتة الداكنة بقدرة طبيعية على تحسين مزاجك، بالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على التربتوفان، وهو مقدمة للسيروتونين، مما يساهم في الشعور بالسعادة والاسترخاء
المكسرات (اللوز والجوز)
حفنة من اللوز أو الجوز توفر لجسمك التربتوفان، وهو مقدمة لهرمون السعادة "السيروتونين" كما أن هذه المكسرات مليئة بمضادات الأكسدة المعروفة بقدرتها على تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب
تناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات أو أضفها إلى السلطات للحصول على وجبة مغذية وتحسين المزاج
السبانخ
إن فوائد السبانخ الخضراء تتجاوز قيمتها الغذائية، فهى مليئة بالألياف وفيتامين E والمواد المغذية الأساسية الأخرى، وتدعم السبانخ إنتاج الهرمونات الصحية ووظيفتها
التوت والفراولة
التوت و الفراولة غنيتان أيضًا بمضادات الأكسدة وفيتامين سي، وترتبط هذه العناصر الغذائية بتحسين الحالة المزاجية وتقليل أعراض الاكتئاب، مما يجعل التوت إضافة ملونة ومبهجة لنظامك الغذائي
الموز
الموز مصدر مناسب لفيتامين ب6، وهو عنصر غذائي ضروري لإنتاج السيروتونين والدوبامين
تلعب هذه الناقلات العصبية دورًا حاسمًا في تنظيم المزاج والسعادة. ابدأ يومك بتناول موزة، أو امزجها مع العصائر، أو استمتع بها كوجبة خفيفة سريعة ومغذية لتصبح سعيداً
الشوفان
الشوفان، وهو عبارة عن كربوهيدرات معقدة، فهي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يوفر إطلاقًا مستدامًا للطاقة طوال اليوم. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الشوفان على المغنيسيوم، وهو معدن يشارك في التفاعلات الكيميائية الحيوية التي تؤثر على الحالة المزاجية، مما يجعله خيارًا غذائيًا يحسن المزاج
العدس
العدس، وهو مصدر قوة للبروتين النباتي، يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك، وهو فيتامين ب الضروري لتخليق الدوبامين والسيروتونين
تلعب هذه الناقلات العصبية دورًا حاسمًا في تنظيم المزاج والصحة العامة. أضف العدس إلى الحساء أو السلطات للحصول على وجبة تحسن المزاج
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