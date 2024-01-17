MENAFN - Khaberni) خبرني - الطعام الذي نتناوله يمكن أن يكون له تأثير كبير على سعادتك وصحتك، حيث لا يعزز الطعام الصحة البدنية فحسب، بل يمكنه أيضًا تحسين صحتك النفسية، وقد يساعد تضمين بعض الأطعمة النباتية في نظامك الغذائي على تحسين مزاجك، في هذا التقرير نتعرف على 10 أكلات تزيد هرمون الدوبامين المسبب للسعادة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا"

أكلات تزيد هرمون الدوبامين المسبب للسعادة





المشروم





يعتبر المشروم مصدرًا لفيتامين د، وهو عنصر غذائي معروف بخصائصه المضادة للاكتئاب، كما يلعب فيتامين د دورًا حاسمًا في تنظيم الحالة المزاجية ويرتبط بتخليق السيروتونين، والذي يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على حالتك النفسية





الأفوكادو





الأفوكادو مليء بالعناصر الغذائية، فهو غني بفيتامين ب3 وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويساهم الأفوكادو في إنتاج السيروتونين وقد تم ربطه علميًا بتحسين الحالة المزاجية. أضف الأفوكادو إلى السلطات أو السندوتشات أو كوجبة خفيفة لإضفاء لمسة من السعادة على يومك





الطماطم الصغيرة "طماطم شيري"





تحتوي الطماطم الصغيرة على الليكوبين، وهو مادة مغذية نباتية مرتبطة بخصائص تحسين المزاج، و يمتلك الليكوبين تأثيرات مضادة للأكسدة وقد يساهم في تقليل أعراض الاكتئاب، مما يجعل الطماطم إضافة ملونة ومفيدة لنظامك الغذائي





الشيكولاتة الداكنة





تتمتع مضادات الأكسدة الموجودة في الشيكولاتة الداكنة بقدرة طبيعية على تحسين مزاجك، بالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على التربتوفان، وهو مقدمة للسيروتونين، مما يساهم في الشعور بالسعادة والاسترخاء





المكسرات (اللوز والجوز)





حفنة من اللوز أو الجوز توفر لجسمك التربتوفان، وهو مقدمة لهرمون السعادة "السيروتونين" كما أن هذه المكسرات مليئة بمضادات الأكسدة المعروفة بقدرتها على تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب





تناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات أو أضفها إلى السلطات للحصول على وجبة مغذية وتحسين المزاج





السبانخ





إن فوائد السبانخ الخضراء تتجاوز قيمتها الغذائية، فهى مليئة بالألياف وفيتامين E والمواد المغذية الأساسية الأخرى، وتدعم السبانخ إنتاج الهرمونات الصحية ووظيفتها

التوت والفراولة





التوت و الفراولة غنيتان أيضًا بمضادات الأكسدة وفيتامين سي، وترتبط هذه العناصر الغذائية بتحسين الحالة المزاجية وتقليل أعراض الاكتئاب، مما يجعل التوت إضافة ملونة ومبهجة لنظامك الغذائي





الموز





الموز مصدر مناسب لفيتامين ب6، وهو عنصر غذائي ضروري لإنتاج السيروتونين والدوبامين





تلعب هذه الناقلات العصبية دورًا حاسمًا في تنظيم المزاج والسعادة. ابدأ يومك بتناول موزة، أو امزجها مع العصائر، أو استمتع بها كوجبة خفيفة سريعة ومغذية لتصبح سعيداً





الشوفان





الشوفان، وهو عبارة عن كربوهيدرات معقدة، فهي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يوفر إطلاقًا مستدامًا للطاقة طوال اليوم. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الشوفان على المغنيسيوم، وهو معدن يشارك في التفاعلات الكيميائية الحيوية التي تؤثر على الحالة المزاجية، مما يجعله خيارًا غذائيًا يحسن المزاج





العدس





العدس، وهو مصدر قوة للبروتين النباتي، يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك، وهو فيتامين ب الضروري لتخليق الدوبامين والسيروتونين





تلعب هذه الناقلات العصبية دورًا حاسمًا في تنظيم المزاج والصحة العامة. أضف العدس إلى الحساء أو السلطات للحصول على وجبة تحسن المزاج