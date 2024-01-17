العرموطي يطالب بانضمام الأردن لدعوى جنوب افريقيا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - طالب النائب صالح العرموطي، اليوم الأربعاء، الحكومة الأردنية الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب افريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.
ودعا العرموطي تحت قبة مجلس النواب إلى عدم الاكتفاء بتقديم المرافعات، مؤكدا أن على الأردن إعلان الانضمام للدعوى وتقديم البيّنات والاثباتات والحجج حول جرائم الابادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في حربه على غزة، مشددا على ضرورة أن ينضم الأردن إلى الدعوى قبل أن تنقضي المهلة القانونية، خاصة وأن الأردن أحد المتضررين من الحرب والجرائم التي ترتكب هناك.
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