العرموطي يطالب بانضمام الأردن لدعوى جنوب افريقيا

MENAFN - Khaberni) خبرني - طالب النائب صالح العرموطي، اليوم الأربعاء، الحكومة الأردنية الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب افريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.

ودعا العرموطي تحت قبة مجلس النواب إلى عدم الاكتفاء بتقديم المرافعات، مؤكدا أن على الأردن إعلان الانضمام للدعوى وتقديم البيّنات والاثباتات والحجج حول جرائم الابادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في حربه على غزة، مشددا على ضرورة أن ينضم الأردن إلى الدعوى قبل أن تنقضي المهلة القانونية، خاصة وأن الأردن أحد المتضررين من الحرب والجرائم التي ترتكب هناك.