24448 شهيدا منذ بداية العدوان على غزة
التاريخ
1/17/2024 5:23:08 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الضحايا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الماضي، إلى 24448 شهيدا و61504 مصابين.
وأوضحت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة بحق عائلات في القطاع راح ضحيتها 163 شهيدا و350 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.
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