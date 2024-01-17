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24448 شهيدا منذ بداية العدوان على غزة

1/17/2024 5:23:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الضحايا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الماضي، إلى 24448 شهيدا و61504 مصابين.

وأوضحت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة بحق عائلات في القطاع راح ضحيتها 163 شهيدا و350 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.

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