الكويت تشكل حكومة جديدة برئاسة السالم

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أصدر أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاربعاء، مرسوما أميريا، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ د. محمد صباح السالم.
وعين كل من:
1 - فهد يوسف سعود الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة.
2 - د. عماد محمد عبدالعزيز العتيقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط.
3 - عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة.
4 - د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة.
5 - فراس سعود المالك الصباح وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة.
6 - د. أنور علي عبدالله المضف وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
7 - د. سالم فلاح مبارك الحجرف وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان.
8 - داود سليمان عبدالرسول معرفي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب ووزير دولة لشؤون الاتصالات.
9 - د. عادل محمد عبدالله العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
10 - عبدالله حمد عبدالله الجوعان وزيرا للتجارة والصناعة.
11 - عبدالله علي عبدالله اليحيا وزيرا للخارجية.
12 - فيصل سعيد نافل الغريب وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
13 - د .نورة محمد خالد المشعان وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية.
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