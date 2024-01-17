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الكويت تشكل حكومة جديدة برئاسة السالم

1/17/2024 5:23:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أصدر أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاربعاء، مرسوما أميريا، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ د. محمد صباح السالم.

وعين كل من:

1 - فهد يوسف سعود الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة.

2 - د. عماد محمد عبدالعزيز العتيقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط.

3 - عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة.

4 - د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة.

5 - فراس سعود المالك الصباح وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة.

6 - د. أنور علي عبدالله المضف وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

7 - د. سالم فلاح مبارك الحجرف وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان.

8 - داود سليمان عبدالرسول معرفي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب ووزير دولة لشؤون الاتصالات.

9 - د. عادل محمد عبدالله العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

10 - عبدالله حمد عبدالله الجوعان وزيرا للتجارة والصناعة.

11 - عبدالله علي عبدالله اليحيا وزيرا للخارجية.

12 - فيصل سعيد نافل الغريب وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

13 - د .نورة محمد خالد المشعان وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية.

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